NIK z uprawnieniami jak prokuratura? Będzie projekt ustawy

Posłowie Lewicy zapowiedzieli w środę, że złożą w Sejmie projekt ustawy dającej NIK uprawnienia śledcze, takie jak ma prokuratura. Do laski marszałkowskiej trafi również projekt dotyczący świadczeń emerytur mundurowych, którzy pracowali także cywilnie i obecnie mają prawo do jednego świadczenia.

Poseł Wiesław Szczepański podkreślił na środowej konferencji prasowej w Sejmie, że Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzonych działaniach informowała wielokrotnie prokuraturę, a postępowania były umarzane. "Jako Lewica podjęliśmy decyzję o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy dającej NIK uprawnienia ścigania, takie jak ma np. prokuratura" - poinformował.

NIK otrzyma uprawnienia śledcze? Takiego rozwiązania chcą posłowie Lewicy

"Chcemy, żeby w Najwyższej Izbie Kontroli został stworzony specjalny pion ścigania, który zajmowałby się sprawami dotyczącymi zgłaszania popełnienia przestępstw, jeżeli w trakcie kontroli organów państwowych NIK stwierdzi, że nastąpiło podejrzenie popełnienia przestępstwa" - mówił Szczepański. Jak dodał, szef pionu będzie miał prawo skierowania sprawy do sądu.

Poseł Dariusz Wieczorek zapowiedział, że Lewica złoży w środę również drugi projekt dotyczący emerytur służb mundurowych. "W przypadku służb mundurowych mamy do czynienia z wielką niesprawiedliwością" - podkreślił.

"Mundurowi, którzy zakończyli swoją służbę przed 1 stycznia 1999 roku i rozpoczęli pracę jako pracownicy cywilni, nie mają prawa do tej emerytury cywilnej" - zauważył Wieczorek.

Szczepański wskazał, że osoby, które odeszły na emeryturę przed 1 stycznia 1999 roku mają jedno świadczenie, a osoby, które przeszły na emeryturę wojskową po 1999 roku otrzymują dwie emerytury i czasami jest to różnica kilku tysięcy złotych.

"Składamy ten projekt ustawy po to, aby wszystkich w tych prawach wyrównać, czyli również ci, którzy pracowali i zakończyli swoją służbę przed 1 stycznia 1999 roku mieli prawo do emerytury cywilnej, bo to im się po prostu należy" - podkreślił Wieczorek. (PAP)

