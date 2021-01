NIK w 2021 r. skontroluje m.in. pomoc państwa w trakcie pandemii oraz działania banków

Prezydent w orędziu noworocznym: w 2021 roku musimy wzmocnić polską gospodarkę

My, Polacy, wykazaliśmy się olbrzymią determinacją i poświęceniem w walce z pandemią koronawirusa; pokazaliśmy to, co w nas najlepsze: solidarność, życzliwość, gotowość do współpracy, zrozumienie; serdecznie za to dziękuję - powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu noworocznym.