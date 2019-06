NIK stwierdził zawyżenie nadwyżki sektora finansów publicznych

NIK, po analizie wykonania budżetu państwa w 2018 roku, stwierdził zawyżenie nadwyżki sektora finansów publicznych, konsekwentnie uważając, że nieprawidłowe było zaliczenie do dochodów publicznych środków przekazanych z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rekompensaty składek utraconych na rzecz OFE - napisał NIK w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r.

"Po przeanalizowaniu obliczeń wykonanych w Ministerstwie Finansów, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła zawyżenie wysokości dochodów oraz nadwyżki sektora finansów publicznych. Wynikało to z niewyeliminowania z obliczeń, po stronie dochodów, przepływu środków przekazanych z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - napisał NIK.

NIK pisze, że od 2013 wskazuje, że dane dotyczące wielkości dochodów i wyniku sektora finansów publicznych, przedstawiane w kolejnych sprawozdaniach z wykonania budżetu państwa, są błędne.

"Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli dochody publiczne w 2018 r. były o 3,3 mld zł niższe od wielkości obliczonej w Ministerstwie Finansów i przedstawionej w sprawozdaniu Rady Ministrów, co oznacza, że o taką samą kwotę był niższy wynik sektora finansów publicznych. W rezultacie w przyjętym przez Radę Ministrów i przekazanym Sejmowi sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa przedstawiony został nieco korzystniejszy obraz sytuacji finansowej państwa niż wynika z rzetelnego zestawienia danych" - napisał NIK.

NIK pisze, że powodem wykazania nieprawidłowych danych było zaliczenie do dochodów publicznych środków przekazanych z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rekompensaty składek utraconych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.

"Taki sposób prezentowania danych o dochodach sektora finansów publicznych jest niezgodny z art. 7 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, nakazującym ustalenie dochodów i wydatków publicznych po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy jednostkami tego sektora. Oznacza to, że Minister Finansów nie zrealizował wniosku Najwyższej Izby Kontroli z lat poprzednich, dotyczącego zmiany sposobu liczenia dochodów publicznych i wyniku sektora finansów publicznych" - napisano.

"Problem zawyżania wyniku sektora finansów publicznych nie jest nowy. Minister Finansów nieprawidłowo oblicza wynik i wielkość dochodów publicznych od 2004 r. Łącznie w latach 2004–2018 zawyżono wynik sektora finansów publicznych o 165,1 mld zł, czyli średnio o 11,0 mld zł rocznie w stosunku do rzeczywistych danych, przy czym od 2016 r. różnica ta jest dużo niższa ze względu na przekazywanie niższych środków do otwartych funduszy emerytalnych. Jest to spowodowane zmniejszeniem liczby członków OFE w wyniku zmian, które wprowadzono w systemie emerytalnym w 2014 r" - dodano.

NIK pisze, że po wyeliminowaniu z dochodów publicznych środków przekazanych z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rzeczywiste dochody sektora finansów publicznych w 2018 r. wyniosły 861,6 mld zł, czyli 40,7 proc. PKB.

map/ asa/