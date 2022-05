NIK kontra prokuratura. Sąd wydał wyrok ws. udziału PWPW w "wyborach kopertowych"

Ropa tanieje w piątek, ale to może być już czwarty tydzień zakończony zwyżkami cen

Ropa naftowa w USA tanieje w piątek, ale mimo to surowiec zmierza do zaliczenia skromnego tygodniowego wzrostu notowań. Na rynkach paliw optymizm co do perspektyw popytu na ropę przeważa nad obawami o zaostrzanie polityki kredytowej przez banki centralne i o spowolnienie gospodarcze - informują maklerzy.