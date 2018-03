NIK: 72 proc. cudzoziemców nie podjęło pracy mimo wiz pracowniczych

Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu podczas kontroli jednego z podmiotów (wytypowanych przez NIK) stwierdził nielegalne wykonywanie pracy przez 642 cudzoziemców. W trakcie tej kontroli ujawniono również, że podmiot deklarował, jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 582 zatrudnionych cudzoziemców kwotę 50 zł brutto. W związku z powyższym skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 219 Kodeksu karnego (w zakresie zgłaszania nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości). Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu podczas kontroli jednego z podmiotów (wyznaczonych przez NIK) stwierdził, że firma U. z siedzibą w Poznaniu zatrudniała 196 cudzoziemców. W trakcie kontroli PIP ustaliła braki dotyczące szkoleń w zakresie bhp oraz wstępnych orzeczeń lekarskich. Inspektorzy pracy wykazali przypadki nieprowadzenia działalności przez podmioty, które dokonały rejestracji oświadczeń w PUP. Spółka R. z Radomia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu zarejestrowała w 2015 r. 85 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. W podanej lokalizacji PIP uzyskała informacje, że to kamienica prywatna z lokalami mieszkalnymi, a ww. podmiot pod wskazanym adresem nie prowadził działalności. Spółka z o.o. G z Grójca w 2016 r. zarejestrowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu 540 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Podczas kontroli PIP ustaliła, że pod wskazanym adresem znajduje się budynek Dworca Autobusowego. Na miejscu inspektor PIP ustalił brak pomieszczenia wynajmowanego przez ww. podmiot.