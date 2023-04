Polacy chętnie obstawiają. Bukmacher STS pokazał dane za I kw. 2023 roku

NGR, czyli wartość zakładów zawartych przez klientów, pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier, grupy STS (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) w I kwartale 2023 roku wzrósł o 12 proc. rdr do 175 mln zł - podał STS Holding w komunikacie prasowym.

fot. Wpadington / / Shutterstock

Wartość zawartych zakładów w I kwartale 2023 roku w STS SA (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) – głównej spółce operacyjnej w Grupie STS – wyniosła 1,193 mld zł i była wyższa o 16 proc. rok do roku.

STS wypracował GGR na poziomie 305 mln zł (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii), co stanowi wzrost o 9 proc. rdr.

W pierwszym kwartale 2023 roku liczba nowych rejestracji (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) wyniosła 57 tysięcy, podczas gdy przed rokiem było to 56 tysięcy. Liczba osób, które dokonały pierwszego depozytu wyniosła od stycznia do marca 37 tysięcy, przed rokiem było to 35 tysięcy (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii).

Liczba aktywnych użytkowników w I kwartale 2023 roku wyniosła 331 tysięcy, a rok temu było ich 339 tysięcy (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii).

"Zgodnie z naszymi przewidywaniami w pierwszym kwartale 2023 roku wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne. Odnotowaliśmy istotne wzrosty najważniejszych wskaźników dotyczących naszej działalności. Klienci STS pozostają silni i chętnie zawierają zakłady. Ponadto znacząca część graczy pozyskanych w trakcie Mistrzostw Świata wykazuje się wysoką aktywnością. Liczymy, że w dalszych miesiącach br. będziemy dalej skutecznie aktywizować naszą rozbudowaną bazę klientów, która zresztą cały czas się powiększa" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Mateusz Juroszek, prezes STS Holding.

STS podał, że w 2023 roku grupa planuje szereg działań, których celem jest zwiększenie rentowności prowadzonej działalności. W tym celu spółka zreorganizowała działalność, skupiając się na Polsce i zamykając aktywność w ramach licencji w Wielkiej Brytanii i Estonii.(PAP Biznes)

seb/