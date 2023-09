NFZ pokazał, ile wydał na leczenie "najdroższych" pacjentów

W Europie brakuje leków - to wynik przenoszenia produkcji do Azji. UE chce temu zaradzić i szykuje zmiany Pandemia COVID-19 mocno zwiększyła rangę bezpieczeństwa lekowego i pokazała, że oparcie go na globalnych łańcuchach dostaw może prowadzić m.in. do poważnych niedoborów leków na europejskim...