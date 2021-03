NFZ: Wieczorem i w nocy z 16 na 17 marca nie zapiszesz się na szczepienie

fot. Sławomir Stroński / Bankier.pl

We wtorek od godz. 21.45 do środy do godz. 4.10 nie będzie można zapisania się na szczepienie przeciw COVID-19 za pośrednictwem infolinii 989 i strony pacjent.gov.pl – poinformował na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Zdrowia.

"Z powodu zaplanowanych prac technicznych dzisiaj (16 marca), od godz. 21.45 do jutra (17 marca), do godz. 4.10, nie będzie można zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19 za pośrednictwem infolinii Narodowego Programu Szczepień 989 oraz strony pacjent.gov.pl " – podał fundusz.

Przerwa wiąże się z zaplanowanymi wcześniej pracami technicznymi.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

tor/ joz/