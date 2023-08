NBP zwiększył zasoby złota. Wartość kruszcu w skarbcach banku wynosiła ponad 75 mld zł

OPINIA BM BNP Paribas: Tematy na 2023 to obligacje skarbowe EM, chińskie akcje i srebro Tematami inwestycyjnymi na pozostałą część 2023 roku mogą być obligacje skarbowe rynków wschodzących, chińskie akcje oraz srebro - uważają analitycy BM BNP Paribas Bank Polska. Wszystkie one miały słabe wyniki w 2021 i 2022, ale są czynniki dające podstawę do poprawy nastawienia wobec nich.