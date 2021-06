NBP zwiększył rezerwy złota. To pierwszy zakup od prawie dwóch lat

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

W maju Narodowy Bank Polski zwiększył rezerwy złota do 230,54 ton – poinformował w poniedziałkowym komunikacie NBP. To pierwszy od prawie dwóch lat zakup królewskiego metalu przez polski bank centralny.

W kwietniu zasoby złota wynosiły 7,352 mln uncji (228,7 tony). Oznacza to, że majowe zakupy NBP opiewały na 60 tys. uncji, co stanowi ok. 1866 kg. Nie jest to dużo jak na standardy banku centralnego. Niemniej jednak to pierwszy istotny wzrost polskich rezerw złota od lipca 2019 roku.

Ewentualne wznowienie zakupów złota po dwóch latach przerwy nie byłoby wielką sensacją. Jeszcze w marcu prezes NBP Adam Glapiński zapowiadał, że bank centralny Polski zamierza dokupić jeszcze przynajmniej 100 ton złota.

- W tej chwili mamy 229 ton, z tego za mojej kadencji kupiono mniej więcej połowę. Sporo ściągnęliśmy do polskich skarbców. W ciągu kilku lat chcemy dokupić jeszcze co najmniej 100 ton i też trzymać je w Polsce. To ma znaczenie m.in. w postrzeganiu państwa, jego siły gospodarczej. A Polska już jest potęgą gospodarczą in statu nascendi, w trakcie powstawania – powiedział Glapiński w marcowej rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi.

W tamtym momencie Narodowy Bank Polski posiadał 228,7 tony złota, z czego 105 była składowanych w skarbcach NBP (po „repatriacji” części rezerw przechowywanych wcześniej w Banku Anglii). W latach 2018–2019 polskie rezerwy złota zostały zwiększone o 125,7 tony (wzrost o 122%), przy czym w 2018 roku NBP zakupił 25,7 tony, natomiast w 2019 roku kolejne 100 ton.

W efekcie tych zakupów NBP przesunął się wówczas w rankingu wielkości zasobu złota z czwartej do trzeciej dziesiątki na świecie, wyprzedzając wszystkie kraje regionu, o czym szerzej pisaliśmy w artykule "Polska liderem >>złotego odrodzenia<< w Europie Środkowej".

W kwietniu 2021 roku o istotnym zwiększeniu rezerw złota poinformował Narodowy Bank Węgier, który zakupił wtedy 63 tony żółtego metalu, potrajając w ten sposób swej rezerwy kruszcowe.

Kraj Rezerwy złota w tonach Udział złota w rezerwach walutowych 1 Stany Zjednoczone 8 133,5 78,7% 2 Niemcy 3 362,5 76,1% 3 Włochy 2 451,8 70,7% 4 Francja 2 436,2 66,0% 5 Rosja 2 298,5 23,4% 6 Chiny 1 948,3 3,5% 7 Szwajcaria 1 040,0 5,8% 8 Japonia 765,2 3,3% 9 Indie 676,6 7,0% 10 Holandia 612,5 69,0% 11 Turcja 544,2 39,8% 12 Tajwan 423,6 4,6% 13 Kazachstan 387,9 66,1% 14 Portugalia 382,6 78,9% 15 Uzbekistan 332,5 57,9% 16 Arabia Saudyjska 323,1 4,2% 17 Wielka Brytania 310,3 10,5% 18 Liban 286,8 41,1% 19 Hiszpania 281,6 21,0% 20 Austria 280,0 55,9% 21 Polska 230,6 9,0% 22 Belgia 227,4 41,5% 23 Filipiny 188,8 10,4% 24 Algieria 173,6 17,7% 25 Wenezuela 161,2 83,5% 26 Tajlandia 154,0 3,6% 27 Singapur 127,4 2,1% 28 Szwecja 125,7 13,1% 29 RPA 125,4 13,8% 30 Meksyk 120,1 3,7% Źródło: WGC, dane za maj 2021 r.

Według danych zbieranych przez World Gold Council na podstawie raportów przekazywanych przez banki centralnego do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska znajduje się na 23. miejscu listy, na której widnieją także instytucje międzynarodowe, takie jak sam MFW czy EBC (i na 21. Miejscu bez uwzględnienia ww.). Aby przeskoczyć w złotym rankingu Belgię, NBP musiałby kupić prawie 50 ton złota.

KK/MŻ