NBP zaprzestał oferowania bankom kredytu wekslowego

Tusk: Byliśmy świadkami zderzenia rządu PiS ze ścianą

Byliśmy świadkami zderzenia PiS-owskiego rządu ze ścianą; nikt chyba do końca nie jest przekonany co do rzetelności argumentów premiera Mateusza Morawieckiego i europosłów PiS - powiedział lider PO Donald Tusk, odnosząc się do wtorkowej debaty w PE na temat Polski.