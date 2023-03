NBP zamknął styczeń 2023 z nadwyżką na rachunku bieżącym

Saldo rachunku bieżącego w styczniu 2023 r. było dodatnie i wyniosło 6,7 mld zł. To lepszy wynik niż w styczniu 2022 r., kiedy to saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5 mld zł – poinformował w czwartek Narodowy Bank Polski.

Saldo rachunku bieżącego w styczniu 2023 r. było dodatnie i wyniosło 6,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5 mld zł. W styczniu 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (15,8 mld zł) i obrotów towarowych (5,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (12,0 mld zł) i dochodów wtórnych (2,8 mld zł) – poinformował NBP.

Wskazano, że w styczniu 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 125,9 mld zł, co oznacza wzrost o 15,8 mld zł (tj. o 14,3 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2022 r. zwiększyła się o 7,1 mld zł (tj. o 6,3 proc.) i osiągnęła poziom 120,2 mld zł.

2022 2023 Dane skumulowane**/Cumulated data** I XII* I* II 2021-I 2022 II 2022-I 2023* Rachunek bieżący / Current Account -1 091 -2 526 1 429 -9 985 -17 818 Saldo obrotów towarowych /Balance on goods -636 -2 716 1 225 -9 341 -22 847 Eksport / Goods: exports 24 185 26 040 26 809 268 768 323 186 Import / Goods: imports 24 821 28 756 25 584 278 109 346 033 Saldo usług / Balance on Services 2 295 2 721 3 367 26 974 36 922 Przychody / Services: Credit 5 893 8 038 7 621 69 808 91 483 Rozchody / Services: Debit 3 598 5 317 4 254 42 834 54 561 Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income -2 382 -2 438 -2 560 -27 135 -29 660 Przychody / Primary income: credit 927 1 121 1 224 12 248 14 152 Rozchody / Primary income: debit 3 309 3 559 3 784 39 383 43 812 Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income -368 -93 -603 -483 -2 233 Przychody / Secondary income: credit 551 1 232 694 9 480 10 682 Rozchody / Secondary income: debit 919 1 325 1 297 9 963 12 915 Rachunek kapitałowy / Capital Account -37 1 562 32 4 140 3 917 Przychody / Capital account: credit 364 1 644 284 9 951 7 943 Rozchody / Capital account: debit 401 82 252 5 811 4 026 Rachunek finansowy / Financial account -2 335 -2 208 1 180 -6 268 -14 412 Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets -397 1 385 -1 739 8 111 4 432 Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 42 460 16 2 434 1 892 Instrumenty dłużne / Debt instruments -439 925 -1 755 5 677 2 540 Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities 3 973 641 2 643 32 687 30 232 Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 2 679 1 661 2 245 21 293 21 893 Instrumenty dłużne / Debt instruments 1 294 -1 020 398 11 394 8 339 Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets 599 2 819 2 420 4 093 4 800 Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities 322 9 426 3 836 -982 Dłużne papiery wartościowe / Debt securities 277 2 810 1 994 257 5 782 Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities -998 526 -2 173 -6 441 4 474 Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities 222 -85 270 777 -1 195 Dłużne papiery wartościowe / Debt securities -1 220 611 -2 443 -7 218 5 669 Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets 453 -7 340 1 653 13 989 17 341 NBP / Monetary authorities -1 6 -4 2 2 Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government -1 601 518 -1 560 -349 -759 Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs 1 153 -5 432 2 993 8 789 16 341 Pozostałe sektory / Other sectors 902 -2 432 224 5 547 1 757 Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities -2 717 1 393 -2 021 12 946 19 460 NBP / Monetary authorities -1 250 43 -1 126 3 034 3 815 Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government -295 1 416 -69 5 941 3 717 Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs -966 1 088 78 -1 797 6 497 Pozostałe sektory / Other sectors -206 -1 154 -904 5 768 5 431 Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives -562 377 -239 -3 564 521 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -2 170 3 111 -2 466 10 295 12 660 Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions -1 207 -1 244 -281 -423 -511

* Dane wstępne

** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy

„Styczeń 2023 r. był więc trzecim kolejnym miesiącem, kiedy wartość eksportu rosła szybciej niż importu. Tym razem różnica ta okazała się na tyle duża, że saldo obrotów towarowych po osiemnastu miesiącach powróciło do dodatnich poziomów. Obserwowana obecnie poprawa salda następuje w warunkach wyraźnego obniżenia nominalnych i realnych dynamik eksportu i importu” – stwierdzono w komunikacie NBP.

Bank centralny wyjaśnił, że do wzrostu wartości eksportu w styczniu 2023 r. przyczyniło się przede wszystkim dalsze znaczące zwiększenie sprzedaży zagranicznej w branży motoryzacyjnej. Duże wzrosty eksportu odnotowano w przypadku aut osobowych, samochodów dostawczych, autobusów oraz części motoryzacyjnych. Z kolei w imporcie kontynuowany był wzrost wartości paliw, chociaż ich dynamika kształtowała się wyraźnie poniżej poziomów obserwowanych w 2022 r. Natomiast negatywny wpływ na tempo wzrostu importu miały wyraźne spadki przywozu w kategoriach obejmujących towary zaopatrzeniowe oraz dobra konsumpcyjne.

NBP podał także, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 35,8 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 8,9 mld zł (tj. o 33,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 20,0 mld zł i zwiększyła się o 3,6 mld zł (tj. o 21,9 proc.) w porównaniu ze styczniem 2022 r.

„O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 11,6 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,8 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,7 mld zł)” – wyjaśnił NBP. (PAP)

