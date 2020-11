NBP wydał okolicznościową monetę z wizerunkiem Pałacu Branickich w Białymstoku

PGE szacuje nakłady na transformację Bełchatowa na ok. 2,5 mld zł

PGE szacuje obecnie nakłady inwestycyjne na transformację kompleksu Bełchatów na ok. 2,5 mld zł - poinformował prezes spółki Wojciech Dąbrowski. Bełchatów to głównie kopalnie węgla brunatnego i spalająca go elektrownia o łącznej mocy ponad 5 tys. MW.