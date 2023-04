NBP wydał nowe instrukcje dla członków RPP. Chodzi o kontakty z inwestorami

OPINIA Bank of America nie spodziewa się, by RPP obniżyła stopy proc. w 2023 roku RPP zacznie obniżać stopy procentowe w I kw. 2024 r., a gdyby presja inflacyjna okazała się uporczywa raczej utrzyma je dłużej na obecnym poziomie niż dokona podwyżek - uważają ekonomiści Bank of America (BofA).