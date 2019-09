NBP widzi coraz więcej ryzyk dla gospodarki. Obniży stopy?

Narodowy Bank Polski opublikował w czwartek relację z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, czyli tzw. minutki. Zwykle jest to dokument mało wciągający, ale udało mi się wyciągnąć z niego jedną ciekawą informację.

Otóż liczba słów „ryzyko” (i jego odmian) w tej relacji wzrosła do najwyższego poziomu od czterech lat. RPP obawia się ewidentnie spowolnienia gospodarczego i dlatego na jej posiedzeniach nie padają już wnioski o podwyżki, ale obniżki stóp.

Zjawisko widać na wykresie. Słowo „ryzyko” (i jego odmiany) w minutkach pada sześć razy. Ostatni raz częściej pojawiało się jesienią 2015 r. Wtedy zaczynało się spowolnienie gospodarcze. Teraz też jest możliwe, że Rada wyłapała zjawiska, które wkrótce zdołują wzrost gospodarczy. Nie jest to zresztą wielka sztuka – recesja przemysłowa na świecie, wojny handlowe, brexit, podwyżki cen energii, podwyżki podatków, te zjawiska mogą osłabić koniunkturę w Polsce.

Istotne pytanie brzmi, czy Rada może zdecydować się na cięcie stóp procentowych? Minutki wskazują, że na posiedzeniu we wrześniu padł wniosek o obniżkę stóp, choć nie uzyskał większości. Rynek kontraktów terminowych na stopę procentową wskazuje, że inwestorzy widzą pewne dodatnie prawdopodobieństwo obniżki kosztu pieniądza w przyszłym roku. To, czy to prawdopodobieństwo się zmaterializuje, zależy oczywiście od inflacji i wzrostu gospodarczego. Na razie obie zmienne są na poziomach, które absolutnie nie uzasadniają obniżenia stóp. Inflacja sięga niemal 3 proc., a wzrost gospodarczy przekracza 4 proc. Ale w kolejnych miesiącach zobaczymy, jak postępuje spowolnienie gospodarcze, którego objawy są coraz bardziej widoczne.

Ignacy Morawski