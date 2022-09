NBP: wartość kredytów mieszkaniowych w lipcu spadła do blisko 4 mld zł

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki w Polsce w lipcu tego roku spadła do 3 mld 991 mln zł z 4 mld 853 mln zł w czerwcu - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Przed rokiem w lipcu wartość ta wyniosła 7 mld 868 mln zł.

W sumie od stycznia do lipca tego roku wartość kredytów udzielonych na nieruchomości mieszkaniowe wyniosła 37 mld 183 mln zł, podczas gdy przed rokiem w takim samym okresie było to 47 mld 504 mln zł.

Jak podał bank centralny, średnie oprocentowanie nowych umów w polskim złotym, bez umów renegocjowanych, wyniosło w lipcu tego roku 8,8 proc. Rok wcześniej było to 2,9 proc.

Narodowy Bank Polski poinformował też, że wartość udzielonych w lipcu kredytów konsumpcyjnych spadła do 6 mld 38 mln zł z 6 mld 287 mln zł w czerwcu. Wartość tych kredytów udzielonych od stycznia do lipca sięgnęła 41 mld 284 mln zł. Rok wcześniej w analogicznym okresie było to 41 mln 383 mln zł.

Średnie oprocentowanie nowych kredytów konsumpcyjnych wzrosło do 11,2 proc. z 10,8 proc. w czerwcu. Rok wcześniej w lipcu oprocentowanie to wynosiło 6,6 proc.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

