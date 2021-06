NBP: w kwietniu padł rekord sprzedaży hipotek

Przybywa kredytów ze stałą stopą procentową. Porównujemy hipoteki 6 banków

Nieco ponad miesiąc pozostał do jednej z najważniejszych zmian na rynku kredytów hipotecznych w ostatnich latach. Od lipca każdy kredytodawca będzie musiał zaproponować produkt z co najmniej okresowo stałą stopą oprocentowania. Bankier.pl sprawdza, co już jest dostępne dla kredytobiorców