NBP prognozuje tempo wzrostu tempo wzrostu PKB w 2023 r. Szerokie widełki

Eksperci szacują z 50-procentowym prawdopodobieństwem , że tempo wzrostu PKB w 2023 r. wyniesienie od -0,1 proc. do 1,6 proc. Dodali, że spodziewają się również stopniowego umacniania złotego względem euro.

"Na podstawie opinii uczestników marcowej rundy AM NBP można się spodziewać, że tempo wzrostu PKB w 2023 r. nie wyjdzie poza przedział między -0,1 proc. a 1,6 proc. (granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej równej 0,8 proc." - wskazano w opublikowanej w czwartek "Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych Ankiety Makroekonomicznej NBP Runda: marzec 2023 r.".

W opinii ekspertów prawdopodobieństwo recesji w 2023 r., wyznaczane "na podstawie rozkładu zagregowanego, jest niewielkie (26 proc.)". Wskazano, że w kolejnych latach spodziewane jest "przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego: typowe scenariusze zawierają się między 1,4 proc. a 3,9 proc. dla 2024 r., a dla 2025 r. – między 1,9 proc. a 4,3 proc."

Prognozy centralne na te lata wynoszą, odpowiednio: 2,7 proc. i 3,2 proc. - dodano. "Prawdopodobieństwo recesji w tych latach jest poniżej 10 proc." - oceniono.

W ankiecie wskazano także na utrzymującą się "dużą niepewność co do przyszłej sytuacji makroekonomicznej w Polsce".

W opinii ekspertów, cena ropy Brent w latach 2023-2024 wyniesie 80-81 dol. za baryłkę i 85 dol. w 2025 r. Spodziewają się oni też stopniowego umacniania złotego względem euro. "Prognozowany przez ekspertów kurs walutowy EUR/PLN to 4,70 w 2023 r., 4,64 w 2024 r. oraz 4,57 w 2025 r." - wskazano.

Typowe scenariusze uwzględniane przez ekspertów AM NBP sugerują, że średnioroczna inflacja w br. "ukształtuje się między 11,1 proc. a 14,2 proc., przy prognozie centralnej (tj. medianie rozkładu zagregowanego) wynoszącej 12,5 proc.". W 2024 r., zgodnie z oczekiwaniami ekspertów AM NBP, inflacja wyraźnie się obniży: typowe scenariusz przewidują inflację w granicach między 5,2 proc. a 9,0 proc., przy prognozie centralnej równej 6,9 proc. Natomiast w 2025 r. eksperci przewidują dalszy spadek dynamiki cen: zgodnie z prognozami inflacja wyniesie między 2,8 proc. a 6,4 proc., a prognoza centralna to 4,5 proc. - stwierdzono.

Wśród ekspertów uczestniczących w AM NBP panuje zgodność co do poziomu średniorocznej stopy referencyjnej NBP w 2023 r. - przekazano. "Prognoza centralna na br. wynosi 6,69 proc., a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 6,46 proc.-6,86 proc." - stwierdzono.

Zwrócono uwagę, że w przypadku prognoz stopy procentowej banku centralnego na kolejne lata występuje większe zróżnicowanie opinii. "Typowe scenariusze zawierają się między 4,92 proc. a 6,57 proc. (z prognozą centralną równą 5,82 proc.) dla 2024 r. oraz między 3,39 proc. a 5,66 proc. (z prognozą centralną równą 4,59 proc.) dla 2025 r." - napisano.

Prognozy zmiennych dotyczących rynku pracy w najnowszej ankiecie NBP wskazują na "stabilny poziom bezrobocia rejestrowanego w najbliższych latach (5,5 proc. w 2023 r. i 2024 r., 5,3 proc. w 2025 r.) oraz stopniowo spadającą dynamikę nominalnego wynagrodzenia brutto".

W tym roku spodziewany jest wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto o 11,0 proc., w kolejnym roku o 7 proc., a w 2025 r. – wzrost o 6,3 proc.

Marcowa runda AM NBP w 2023 r. trwała od 9 do 22 marca. W badaniu uczestniczyło 27 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje przedsiębiorców i pracowników.

autorka: Magdalena Jarco

