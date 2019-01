NBP prognozuje "raczej niską" inflację

Tempo wzrostu cen w najbliższych miesiącach zwiększy się nieznacznie, ale wyraźnie mniej niż prognozowano w listopadowej projekcji NBP - powiedział PAP Biznes Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.





"Punkt startowy dla ścieżki inflacji w marcowej projekcji jest niższy niż w listopadowej. Jednocześnie, według aktualnych prognoz, w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się nieznacznie i – ze względu na spadek cen ropy naftowej oraz zamrożenie cen energii elektrycznej – wyraźnie mniej niż oczekiwano w listopadowej projekcji" - powiedział Szpunar, który kieruje departamentem NBP odpowiedzialnym za przygotowywanie projekcji inflacji i PKB.

Centralna ścieżka projekcji NBP z listopada zakłada CPI w 2019 r. na poziomie 3,2 proc., w 2020 na poziomie 2,9 proc.

"W perspektywie najbliższego roku inflacja będzie kształtowała się na stosunkowo niskim poziomie. Co więcej, w średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie także oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. Bardziej konkretnie na ten temat będzie można coś powiedzieć, gdy gotowa będzie marcowa projekcja" - powiedział Szpunar.

Do momentu publikacji marcowej projekcji Szpunar spodziewa się "raczej niskich" odczytów CPI.

Inflacja CPI w grudniu 2018 r. wyniosła 1,1 proc. rdr vs. 1,3 proc. w listopadzie - wynika z danych GUS.

Zdaniem Szpunara brak podwyżek cen prądu wg założeń z listopadowej projekcji oznacza przesunięcie w dół ścieżki inflacji o ok. 0,5 pkt. proc.

"Wszystkie czynniki pro-inflacyjne – spodziewane wzrosty cen gazu, paliw stałych, w tym węgla, opłat za wywóz śmieci itp. zostały w pełni uwzględnione w krótkim horyzoncie listopadowej projekcji. Mimo oddziaływania tych czynników nie spodziewamy się silnego podażowego bodźca inflacyjnego. Najsilniejszy z tych czynników, czyli wzrost cen energii elektrycznej, który potencjalnie mógłby wyraźnie podbić inflację, został w tym roku zneutralizowany" - powiedział Szpunar.

"Przyjęliśmy w listopadowej projekcji ok. 12-proc. wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Waga tego komponentu w koszyku inflacji to ok. 4 proc., więc łatwo powiedzieć, że brak podwyżek cen energii w takiej skali oznacza przesunięcie się ścieżki inflacji o ok. 0,5 pkt. proc. w dół wobec listopadowej projekcji, bez uwzględnienia efektów wtórnych, które jednak uważaliśmy za stosunkowo słabe" - dodał.

Szpunar podkreślił, że ważniejsza od cen energii elektrycznej dla kształtowania się inflacji, zwłaszcza w średnim okresie, jest aktywność gospodarcza.

"Warto zauważyć, że jeden czynnik nie determinuje kształtowania się inflacji. Dotychczas ceny energii elektrycznej także rosły znacznie szybciej niż inflacja, np. odkąd weszliśmy do UE, ceny energii wzrosły prawie dwa razy silniej niż ogólny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych. Inflacja w tym okresie była niska, średnio nieco poniżej 2,5 proc. Dobrze wypadamy też, jeżeli chodzi o porównania z innymi krajami w zakresie zmienności inflacji, która była w Polsce relatywnie niska" - powiedział.

"O wiele ważniejsza dla kształtowania się inflacji, szczególnie w średnim okresie jest aktywność gospodarcza. W projekcji listopadowej inflacja CPI zaczyna obniżać się pod koniec horyzontu prognozy, co jest naturalną reakcją na obniżanie się tempa wzrostu aktywności gospodarczej. Jeżeli dynamika aktywności gospodarczej będzie spadać to nie ma powodów, dla których inflacja miałaby silnie i przede wszystkim trwale wzrosnąć. Oczywiście czynnikiem oddziałującym w kierunku wyższych cen może być utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu płac, choć przy spowolnieniu gospodarczym może ono – mimo ograniczeń podażowych – być trochę mitygowane. Natomiast kształtowanie się inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki wskazuje raczej na zaskoczenia w dół dla inflacji" - dodał.

Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych nie są odkotwiczone, a analogiczne oczekiwania przedsiębiorstw, po niedawnym wzroście, obniżą się - uważa Szpunar.

"Nie widać odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych. Po przejściowym ich wzroście w grudniu, w styczniu nastąpiło już ich obniżenie" - powiedział.

"W przypadku przedsiębiorstw także widać było dość silny wzrost oczekiwań pod koniec ubiegłego roku. Niedługo NBP opublikuje +Szybki monitoring+, gdzie będzie to widoczne, jednak należy pamiętać, że badanie to było prowadzone zanim rząd zdecydował o zamrożeniu cen energii, kiedy w mediach toczyła się dyskusja na temat ich możliwego wyraźnego wzrostu. Jest więc prawdopodobne, że wzrost ten był związany z obawami o wzrost cen energii elektrycznej, który ostatecznie - jak dziś wiemy - nie nastąpi. W efekcie, oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw pewnie też się obniżą. Tym bardziej, że mamy niższą od oczekiwań bieżącą inflację oraz sygnały pogorszenia koniunktury" - dodał.

Presję inflacyjną w Polsce ogranicza szereg czynników, w tym silna konkurencja między firmami - wskazał Szpunar.

"W przypadku przedsiębiorstw widzimy bardzo dużą konkurencję cenową pomiędzy nimi, która hamuje w gospodarce wzrosty cen, nawet jeżeli koszty przedsiębiorstw rosną. Ich marże pozostają natomiast cały czas przyzwoite i od bardzo długiego czasu stabilizują się na poziomie 4-5 proc. To świadczy, że w okresie bardzo wysokiej koniunktury +pricing power+, czyli możliwość podnoszenia cen przez przedsiębiorstwa nie jest wcale wysoka, bo nie chcą one tracić rynku" - powiedział.

"Podobnie jest w przypadku rynku detalicznego, gdzie choć trudno to zmierzyć, wydaje się, że konkurencja ciągle rośnie. Koncentracja rynku wprawdzie powoli rośnie, ale nadal jest niska, o wiele niższa niż w krajach ościennych. Mamy za to kilka sieci handlowych, które silnie konkurują o udziały w rynku. W oczywisty sposób skłania to do niepodnoszenia cen lub ograniczenia skali podwyżek. (...) Na to nakłada się globalizacja, obejmująca w coraz większym stopniu usługi, rosnąca digitalizacja gospodarki oraz to, że inflacja importowana ze świata, w tym ze strefy euro jest niska" - dodał.

Zdaniem Szpunara, kolejny czynnik sprzyjający utrzymywaniu się inflacji w ryzach to płace.

"Oczywiście można powiedzieć, że ich dynamika kształtuje się na poziomie 7-8 proc., tj. wyższym niż w poprzednich latach, jednakże dynamika jednostkowych kosztów pracy jest wciąż umiarkowana. Jeżeli popatrzymy na to zjawisko w ujęciu dynamicznym i uwzględnimy, że fundusz płac rośnie szybciej niż wydajność, ale idzie za tym wzrost zatrudnienia, to oznacza to, że przedsiębiorstwa zwiększają produkcję, w związku z tym wydajność również rośnie i to dość szybko. Dynamikę jednostkowych kosztów pracy w 2018 r. szacujemy na 2,7 proc. i to jest niemal idealnie zbieżne z celem inflacyjnym NBP" - powiedział.

Rozwój sytuacji w polskiej gospodarce od publikacji listopadowej projekcji NBP, w tym grudniowe dane makro, wpisuje się w prognozowaną wówczas ścieżkę PKB - powiedział Szpunar.

"Wszystko co wydarzyło się w polskiej gospodarce od publikacji listopadowej projekcji, w tym grudniowe dane, wpisuje się w zasadzie w prognozowaną wówczas ścieżkę PKB. Już w momencie publikacji nasza ścieżka PKB została uznana za dość pesymistyczną. Obecnie niekoniecznie musi za taką uchodzić, szczególnie w dalszym horyzoncie projekcji. Warto wspomnieć, że już w listopadzie sygnalizowaliśmy, że pojawia się szereg negatywnych czynników ryzyka dla wzrostu gospodarczego, choć są one w polskiej gospodarce kompensowane przez oddziaływanie innych" - powiedział Szpunar, który kieruje departamentem NBP odpowiedzialnym za przygotowywanie projekcji inflacji i PKB.

Centralna ścieżka z listopadowej projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2018 r. na poziomie 4,8 proc., w 2019 r. na poziomie 3,6 proc., a w 2020 r. na poziomie 3,4 proc.

Szereg danych makro z gospodarki Polski za grudzień sygnalizuje schładzanie się krajowej koniunktury.

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2018 r. wzrosła o 4,7 proc. rdr vs o 8,2 proc. miesiąc wcześniej - wynika z danych GUS.

Produkcja przemysłowa w grudniu 2018 r. wzrosła o 2,8 proc. rdr, a mdm spadła o 11,5 proc. - podał GUS. W listopadzie wskaźnik wzrósł o 4,7 proc. rdr, a mdm spadł o 3,6 proc.

Wskaźnik PMI dla Polski w grudniu wyniósł 47,6 pkt. wobec 49,5 pkt. w listopadzie i prognozy 49,5 pkt. Był najniższy odczyt od kwietnia 2013 roku.

Szpunar wskazał, że spowolnienie w strefie euro, szczególnie w Niemczech, jest najprawdopodobniej głębsze niż zakładano w listopadowej projekcji NBP, co będzie wpływać na dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce. Dodał jednocześnie, że ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce jest korzystna.

"W Polsce mamy czynniki, które wspierają zarówno prywatną konsumpcję, dla której perspektywy są w dalszym ciągu optymistyczne, jak i ogólną sytuację gospodarczą, która też kształtuje się korzystnie. Sytuacja na rynku pracy z punktu widzenia pracowników wciąż jest bardzo dobra i w perspektywie tego roku nie powinna się pogorszyć" - powiedział.

Tempo wzrostu płac w sektorze publicznym nie niesie zagrożeń dla gospodarki - uważa Szpunar.

"Patrząc z kolei na gospodarkę od strony kosztów produkcji – w ostatnim kwartale ubiegłego roku bardzo silnie spadły ceny ropy naftowej, zamrożone zostały ceny energii elektrycznej. Mamy także nieco wyższą dynamikę płac w sektorze publicznym, co wcale nie musi być postrzegane negatywnie" - dodał.

Zdaniem Szpunara zmiany poziomu płac w sektorze publicznym na razie są "co do zasady" spójne z ustawą budżetową na 2019 r., której projekt był znany NBP w momencie prac nad ostatnią projekcją.

"W momencie, gdy inflacja jest poniżej celu, a wzrost PKB zaczyna spowalniać, to tego typu podwyżki nie powinny być groźne. Raczej przeciwnie, one hamują tempo spadku dynamiki konsumpcji i PKB, stabilizując częściowo wahania koniunktury" - powiedział.

Projekt budżetu na 2019 r. przewiduje pierwszą od 2010 r. podwyżkę wynagrodzeń (o 2,3 proc.) w państwowych jednostkach budżetowych.

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

tus/ gor/