NBP potwierdza nasze wyliczenia. Zasoby złota w górę

NBP zwiększył rezerwy w złocie do 8,908 mln uncji na koniec czerwca tego roku z 8,468 mln uncji na koniec maja – wynika z danych opublikowanych w piątek przez Narodowy Bank Polski.

Tym samym bank centralny potwierdził wyliczenia głównego analityka Bankier.pl Krzysztofa Kolanego, który już 7 lipca pisał: "Czerwiec był trzecim miesiącem z rzędu, w którym Narodowy Bank Polski zwiększał swoje rezerwy złota – wynika z obliczeń Bankier.pl. To kontynuacja zakupów rozpoczętych w kwietniu.

Na koniec czerwca pozycja „złoto monetarne” wyceniana była na 16,96 mld dolarów – wynika z opublikowanych w piątek przez NBP danych o oficjalnych aktywach rezerwowych. NBP nie informuje w tym raporcie o ilości posiadanego kruszcu. Ale korzystając z danych LBMA, można policzyć, że na koniec czerwca było to ok. 8,908 tys. uncji.

Tymczasem na koniec maja NBP oficjalnie raportował posiadanie 8 468 tys. uncji królewskiego metalu, co potwierdzało nasze wcześniejsze obliczenia. Oznacza to, że w czerwcu w bilansie Narodowego Banku Polskiego przybyło 440 tys. uncji złota. Po czerwcowych zakupach polskie rezerwy złota zostały powiększone z 263,4 ton do 277,1 ton. Daje to 13,7 ton nabytych w poprzednim miesiącu."

Na koniec grudnia 2022 NBP utrzymywał zasoby złota na poziomie 7,352 mln uncji.

Wartość złota w posiadaniu NBP na koniec czerwca wynosiła 69,6 mld zł, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 70,6 mld zł.

W przeliczeniu na dolary na koniec czerwca złoto było warte 16,96 mld, a miesiąc wcześniej było to 16,59 mld dolarów. Z kolei w przeliczeniu na euro wartość złota na koniec czerwca wyniosła 15,65 mld, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 15,56 mld euro.

Jak wyjaśnia NBP, złoto monetarne jest prezentowane w uncjach i pokazywana jest jego wartość w cenach rynkowych.

