NBP opublikował założenia polityki pieniężnej na rok 2024. Cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc.

Premier: Wierzę w to, że złotówka się umocni, a ceny gazu spadną Do końca roku będziemy w taki sposób starali się kształtować nasze policy mix, żeby złotówka była mocna. Chcę, by złotówka była mocna - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Polsat News. Wspomniał też o "tarczy gazowej", choć i tak jego zdaniem Orlen ma "siłę finansową", by zaproponować "niskie ceny".