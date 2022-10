NBP: obecne spowolnienie będzie dłuższe niż to wywołane pandemią

Oceny niepewności wśród przedsiębiorstw w III kw. wzrosły do najwyższego poziomu w historii badania, a do drugiego najwyższego historycznie poziomu wzrósł odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

"Oceny niepewności wzrosły do najwyższego poziomu w historii badania. Wzrósł również, do drugiego najwyższego historycznie poziomu, odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa. W III kw. 2022 r. odsetek przedsiębiorstw oceniających niepewność swojej przyszłej sytuacji jako wysoką wzrósł do ok. 27,2 proc., co jest najwyższym odczytem w historii danych (tj. od 2011 r.)" - napisano.

"Nie towarzyszył temu co prawda wzrost odsetka przedsiębiorstw deklarujących niepewność jako barierę rozwoju, ale wynikało to prawdopodobnie z otwartej natury pytania o bariery rozwoju i dominującej roli bariery inflacyjno-kosztowej w deklaracjach przedsiębiorstw (wzrósł również znacząco odsetek przedsiębiorstw udzielających odpowiedzi na to pytanie otwarte). Wzrósł natomiast odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa (do ok. 8 proc.) oraz odsetek przedsiębiorstw formułujących negatywne prognozy" - dodano. (PAP Biznes)

tus/ ana/