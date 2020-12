NBP o kredytach „frankowych” – nadszedł czas na ugody

fot. Daniele Mezzadri / Shutterstock

Banki i kredytobiorcy powinni dążyć do pozasądowego rozwiązywania sporów, sugeruje w najnowszym raporcie o stabilności systemu finansowego NBP. Sprawa kredytów mieszkaniowych opartych na walutach obcych po raz pierwszy jest jednym z najważniejszych wątków omawianych w publikowanym regularnie dokumencie.

Jeszcze dwa lata temu w grudniowej edycji raportu o stabilności systemu finansowego w Polsce NBP poświęcił sporom wokół kredytów „frankowych” dwa akapity. W 2019 r., już po publikacji wyroku TSUE, problemowi poświęcono jedną stronę analizy. W opublikowanym 3 grudnia 2020 r. dokumencie temat ma już swój osobny, 5-stronnicowy podrozdział. To anegdotyczny dowód na rosnące znaczenie kwestii kredytów hipotecznych opartych na walutach obcych – sądowe spory dostały się na krótką listę czynników decydujących o kondycji systemu finansowego.

Część poświęconą kredytom „frankowym” znajdziemy w rozdziale omawiającym główne obszary ryzyka w sektorze bankowym. NBP wskazuje, że wyrok TSUE w sprawie Dziubak kontra Raiffeisen był kluczowym momentem dla losów portfela hipotek sprzed dekady. Liczba pozwów przeciwko bankom zaczęła po tym rozstrzygnięciu szybko przyrastać.

/ NBP

Bank centralny, opierając się na danych UKNF, wskazuje także na dwa istotne trendy:

W całkowitej liczbie wytoczonych bankom spraw zwiększa się udział tych, które dotyczą kredytów w całości spłaconych lub nieujętych w bilansach z innych powodów (np. sprzedanych). W I półroczu 2020 r. wskaźnik ten wzrósł do 12 proc. Po wyroku TSUE zmieniła się struktura zaskarżanych umów. Wzrósł udział kredytów denominowanych w stosunku do indeksowanych. Analitycy wskazują, że trend ten może odbić się na kondycji banków, które mają w portfelu tego rodzaju produkty. „W przypadku stwierdzenia klauzuli abuzywnej w umowie o kredyt denominowany sądy znacznie częściej skłaniają się ku stwierdzeniu nieważności całej umowy niż jedynie samej klauzuli abuzywnej” – podkreśla NBP.

Przypomnijmy, że wyrok TSUE odnosił się do kredytu indeksowanego, co początkowo, w pierwszych bankowych komentarzach podkreślały instytucje mające w portfelach głównie kredyty denominowane. Jedną z nich jest PKO BP, kredytodawca posiadający największy wartościowo portfel hipotek frankowych, w większości denominowanych.

Kluczowy czynnik – wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W raporcie syntetycznie zaprezentowano główne zagadnienia, wokół których toczą się sądowe spory. „Podkreślić należy, że umowy kredytów mieszkaniowych indeksowanych oraz denominowanych do walut obcych cechuje znaczne zróżnicowanie. W rezultacie, dokonywana przez sądy ocena abuzywności zawartych w nich klauzul uwzględnia okoliczności ściśle związane z konkretnym sporem” – czytamy w dokumencie.

NBP wskazuje, że na salach sądowych ścierają się dwa nurty. Pierwsza koncepcja zakłada, że umowa kredytowa może nadal obowiązywać po stwierdzeniu abuzywności klauzul (tzw. „odfrankowienie” – kontrakt staje się kredytem złotowym z oprocentowaniem opartym na LIBOR). Druga uznaje, że dalsze trwanie umowy jest niemożliwe i stwierdza się nieważność kontraktu łączącego bank i kredytobiorcę.

„W tym kontekście szczególne dyskusje wzbudza kwestia określenia zasad wzajemnych rozliczeń stron, w tym możliwości domagania się wynagrodzenia za udostępniony drugiej stronie kapitał w wykonaniu nieważnej umowy (tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału). Brak jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie jest dodatkowym aspektem ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami mieszkaniowymi” – podkreślono w raporcie.

Autorzy dokumentu osobno omawiają konsekwencje obu typów rozstrzygnięć z ekonomicznego (a nie prawnego) punktu widzenia. „Konstrukcja kredytu, w którym referencyjna stopa procentowa odnosi się do innej waluty niż waluta kwoty głównej należności banku, nie jest znana w praktyce obrotu gospodarczego i jest pozbawiona sensu ekonomicznego” – wskazują stanowczo. Dodają przy tym, że pojawienie się w obrocie kredytów typu „złoty i LIBOR” nie jest obojętne z punktu widzenia prowadzenia polityki pieniężnej. Może wpływać na mechanizm transmisji polityki monetarnej i utrudniać wypełnianie zadań przez NBP.

Odnosząc się do skutków uznania umów kredytowych za nieważne, podkreślają z kolei, że oddanie kapitału do wykorzystania łączy się z koniecznością pokrycia wynagrodzenia dla dawcy. To wynik zmiennej wartości pieniądza w czasie. „Ze względu na zmianę wartości pieniądza w okresie od udostępnienia kapitału (w przypadku walutowych kredytów mieszkaniowych najczęściej kilkanaście lat) zwrot wyłącznie otrzymanej nominalnej kwoty kapitału oznaczałby zatem, że realnie strona korzystająca z udostępnionego kapitału oddaje znacznie mniej niż otrzymała” – podkreślono.

Część banków czekają poważne koszty

Podsumowując znaczenie sporów sądowych dla kondycji banków, NBP wskazuje lakonicznie, że „w przyszłości dodatkowe koszty poniesione przez niektóre banki z największymi portfelami kredytów w CHF mogą być wysokie w relacji do ich funduszy własnych”. Stanie się tak, jeśli liczba pozwów będzie nadal przyrastać w obserwowanym tempie i nie zmienią się na korzyść banków proporcje wygrywanych i przegrywanych spraw.

W dokumencie zarekomendowano bankom zmianę kursu. „Banki i kredytobiorcy powinni dążyć do pozasądowego rozwiązywania sporów i zawierania ugód w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych” – brzmi zalecenie. NBP podkreśla, że dla banków oznaczałoby to ograniczenie ryzyka i kosztów związanych z długotrwałymi procesami sądowymi i „wpisywało się w rolę banków jako instytucji zaufania publicznego”. Klientom zawieranie ugód (np. w ramach mediacji Sądu Polubownego przy KNF) zaoszczędziłoby niepewności i kosztów.