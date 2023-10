NBP „cały czas” kupuje złoto

Statystyki za wrzesień niedwuznacznie sugerują, że Narodowy Bank Polski ponownie zwiększył rezerwy złota. Według obliczeń Bankier.pl w skarbcach NBP przybyło ponad 19 ton żółtego metalu.

/ NBP

Na koniec września pozycja „złoto monetarne” wyceniana była na 20,08 mld dolarów – wynika z opublikowanych w piątek przez NBP danych o oficjalnych aktywach rezerwowych. NBP nie informuje w tym raporcie o ilości posiadanego kruszcu. Ale korzystając z danych LBMA, można policzyć, że na koniec września było to ok. 10,729 mln uncji.

Równocześnie na koniec sierpnia NBP oficjalnie zaraportował posiadanie 10,108 mln uncji królewskiego metalu. Oznacza to, że tylko we wrześniu w bilansie Narodowego Banku Polskiego przybyło 621 tys. uncji złota. Po wrześniowych zakupach polskie rezerwy złota zostały powiększone z 314,39 ton do 333,71 ton. To wzrost o 19,32 ton w poprzednim miesiącu. Na oficjalne potwierdzenie tych obliczeń musimy jednak poczekać do 20 października, gdy NBP opublikuje statystyki płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych.

W sierpniu polskie oficjalne rezerwy złota najprawdopodobniej przewyższyły rezerwy brytyjskie. Według danych MFW na koniec lipca Wielka Brytania posiadała 310,3 ton złota i ilość ta pozostaje niezmienna od lat. Jeśli Brytyjczycy nie dokupili złota, to spadli w tej statystyce za Polskę.

Złoto? „Cały czas kupujemy”

Pierwszych zakupów królewskiego kruszcu w 2023 r. dokonano w kwietniu, kiedy kupiono niemal 15 ton. W maju w skarbcach NBP-u złota było więcej o prawie 20 ton, natomiast w czerwcu dołożono prawie 14 ton. Najwięcej kruszcu w skarbcach NBP przybyło jednak w lipcu, kiedy do skarbców dodano 22,4 tony. Niespełna 15 ton kruszcu pojawiło się w sierpniu.

Przypomnijmy, że na początku lipca 2019 roku NBP poinformował o zakupie stu ton złota i przewiezieniu połowy polskich rezerw złota do krajowych skarbców. Wcześniej pierwszych w XXI wieku zakupów „barbarzyńskiego reliktu” NBP dokonał we wrześniu 2018 roku.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński przyznał, że Polska zwiększa rezerwy złota i że „cały czas” je kupuje. - Mamy ogromne zasoby złota, cały czas je kupujemy. W sierpniu dokonaliśmy bardzo dużych zakupów złota i mamy już ponad 10 proc. rezerw walutowych w złocie – powiedział prezes NBP Adam Glapiński.

20% złota w portfelu NBP?

- Jesteśmy poważnym bardzo partnerem i będziemy dalej to złoto kupować. Marzeniem jest, aby dojść do 20 proc. – dodał prezes NBP. Osiągnięcie 20-procentowgo udziału kruszcu w polskich rezerwach walutowych oznaczałoby konieczność niemalże podwojenia zasobów „barbarzyńskiego reliktu”. Na koniec września wartość aktywów rezerwowych NBP wyniosła nieco ponad 180 mld dolarów, z czego złoto stanowiło 20,08 mld USD. Daje to 11,2%.

Banki centralne na zakupach

Po roku 2008 banki centralne Zachodu nagle przestały wyprzedawać rezerwy złota, których pozbywały się przez poprzednie 20 lat. Królewski metal na znaczącą skalę zaczęły za to skupować kraje rozwijające się – przede wszystkim Chiny, Rosja, Indie, Turcja i Kazachstan. W roku 2018 do tego grona dołączyły Polska i Węgry dokonujące pierwszych od 20 lat zakupów złota w Unii Europejskiej.

W roku 2022 banki centralne dokonały największych zakupów złota od przynajmniej 55 lat, zwiększając swoje rezerwy o 1 135,7 ton. Jeszcze ciekawszy jest fakt, że większość tych zakupów nie została oficjalnie zaraportowana przez władze monetarne w statystykach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. O sprawie pisaliśmy przy okazji publikacji statystyk za III kwartał.

Trend ten był kontynuowany także w pierwszym półroczu 2023 roku, kiedy to banki centralne zakupiły rekordowe 387 ton. Wśród największych kupujących znalazła się Polska – NBP zaraportował zwiększenie rezerwy kruszcowych o 48,4 ton. Większych zakupów w tym okresie dokonał jedynie Ludowy Bank Chin, który pokazał dodatkowe 103 tony posiadanego złota, oraz Singapur (71,6 ton).