NBP kończy wymianę hrywien na złote

Program Narodowego Banku Polskiego, w porozumieniu z Narodowym Bankiem Ukrainy, o wymianie hrywien ukraińskich (UAH) na polskie złote kończy się 9 września 2022 r. - podał polski bank centralny w komunikacie.

Dotychczas w 100 placówkach banku dokonano ponad 97 tys. transakcji wymiany waluty o łącznej wartości 690 mln UAH.

Wcześniej NBP informował, że kurs wymiany ustalono 0,14 złotego za hrywnę.

Program NBP i PKO BP ruszył 25 marca. Dorośli obywatele Ukrainy mogą wymienić maksymalnie do 10 000 hrywien na osobę. Banki przyjmują do wymiany banknoty o nominałach od 100 do 1 000 hrywien.

Narodowy Bank Polski skupował od polskich banków hrywny w gotówce otrzymane od obywateli Ukrainy, a następnie wymieni je w NBU według tego samego kursu. Narodowy Bank Ukrainy odkupi od NBP do 10 mld hrywien w gotówce.

