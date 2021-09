NBP: Zysk netto banków w I-VII '21 wyniósł 7,68 mld zł, wzrósł rdr 76 proc.

fot. Oleksiy Mark / / Shutterstock

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2021 roku wyniósł 7,68 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 75,8 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

W samym lipcu zysk netto wyniósł 1,56 mld zł, co oznacza wzrost o 39,1 proc. rdr.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do lipca 2021 roku wyniosły 39,9 mld zł, co oznacza wzrost o 0,3 proc. rok do roku.

Koszty administracyjne były na poziomie 20,54 mld zł, o 1,7 proc. mniej niż przed rokiem.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 3,68 mld zł, spadając rdr o ok. 50 proc.

I-VII 2021 I-VII 2020 zmiana Przychody odsetkowe 27 896 35 683 -21,8% Koszty odsetkowe 2 263 7 357 -69,2% Przychody z tytułu opłat i prowizji 12 404 11 001 12,8% Koszty z tytułu opłat i prowizji 2 671 2 685 -0,5% Koszty administracyjne 20 540 20 897 -1,7% Odpisy 3 676 7 396 -50,3% Zysk netto 7 681 4 370 75,8%

