NBP: wzrost cen mieszkań zwolnił

Po przyspieszeniu obserwowanym w IV kw. 2021 r. pierwsze trzy miesiące 2022 r. przyniosły spowolnienie wzrostów średnich cen transakcyjnych mieszkań – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. W dalszym ciągu mocniej rosną średnie kwoty płacone za nowe mieszkania.

Ceny transakcyjne mieszkań – rynek pierwotny

O ile pod koniec 2021 r. mówiliśmy o wzrostach średnich kwot płaconych za nowe mieszkania sięgających, a nawet przekraczających 10 proc. w relacji kwartalnej, o tyle I kw. 2022 r. przyniósł podwyżki wahające się od 1 proc. do 8 proc. względem IV kw. 2021 r. Mimo to w Warszawie po raz pierwszy za nowe mieszkanie płacono średnio powyżej 12 000 zł/mkw., a we Wrocławiu 10 000 zł/mkw.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań – rynek pierwotny (I kw. 2022 r.) Miasto Średnia cena transakcyjna [w zł/mkw.] Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Białystok 8 036 +6,1 +33,4 Bydgoszcz 7 738 +0,9 +11,1 Gdańsk 11 231 +2,5 +14,7 Gdynia 11 827 +7,8 +25,3 Katowice 8 928 +7,7 +21,1 Kielce 6 929 +3,1 +15,8 Kraków 10 494 +1,9 +18,0 Lublin 8 368 +2,3 +23,2 Łódź 7 718 +2,5 +18,7 Olsztyn 7 450 +5,0 +14,5 Opole 7 023 +2,6 +12,7 Poznań 8 791 +2,3 +10,4 Rzeszów 7 493 +3,9 +16,4 Szczecin 8 840 -3,0 +20,2 Warszawa 12 412 +6,8 +16,4 Wrocław 10 029 +5,5 +19,1 Zielona Góra 6 885 +6,9 +29,5 Źródło: Narodowy Bank Polski

Spośród analizowanych miast najmocniej – odpowiednio o 7,8 i 7,7 proc. – w ujęciu kwartalnym wzrosły średnie kwoty wpisywane w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży nowych mieszkań w Gdyni i Katowicach.

W przypadku rynku pierwotnego ze wzrostowego kursu wyłamał się jedynie Szczecin, gdzie w I kw. 2022 r. płacono za mieszkania średnio o 3 proc. mniej niż w IV kw. 2021 r.

Podwyżki notowane w poprzednich kwartałach sprawiły jednak, że średnia cena transakcyjna notowana w stolicy woj. zachodniopomorskiego wzrosła w ciągu roku o ponad 20 proc. Próg ten przekroczony został także w Katowicach, Lublinie, Gdyni, Zielonej Górze i Białymstoku, gdzie wzrost liczony w ujęciu rocznym wyniósł 33,4 proc.

Mieszkania sprzedawane przez deweloperów wciąż w większości miast drożeją szybciej od lokali z drugiej ręki. W ujęciu rocznym największą różnicę między oboma rynkami zanotowano w Białymstoku, gdzie wzrost średniej ceny transakcyjnej w ujęciu rocznym był o 16 pp. wyższy. Różnicę powyżej 10 pp. zanotowano także w Warszawie i Gdyni.

Ceny transakcyjne mieszkań – rynek wtórny

We wspomnianym Szczecinie zanotowano jednak jeden z najwyższych wzrostów średniej ceny transakcyjne na rynku wtórnym. Mieszkania z drugiej ręki podrożały tam w ujęciu kwartalnym średnio o 6,5 proc. Wyraźniej – o 7,1 proc. k/k – wzrosła średnie kwota wpisywana w aktach notarialnych jedynie w Lublinie.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań – rynek wtórny (I kw. 2022 r.) Miasto Średnia cena transakcyjna [w zł/mkw.] Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Białystok 6 916 5,6 +17,4 Bydgoszcz 6 297 3,2 +10,7 Gdańsk 10 239 -0,8 +9,9 Gdynia 9 245 2,6 +15,3 Katowice 6 145 5,2 +14,4 Kielce 5 992 4,8 +20,5 Kraków 10 001 2,2 +19,5 Lublin 7 884 7,1 +16,5 Łódź 6 214 0,9 +14,4 Olsztyn 6 799 6,4 +16,9 Opole 6 201 1,9 +11,4 Poznań 7 622 2,7 +5,2 Rzeszów 7 792 4,0 +17,6 Szczecin 7 421 6,5 +21,2 Warszawa 11 451 1,5 +5,1 Wrocław 9 202 2,8 +14,2 Zielona Góra 5 719 2,7 +20,0 Źródło: Narodowy Bank Polski

Na drugim biegunie znalazły się kwoty płacone za mieszkania na gdańskim rynku wtórnym, gdzie zanotowano niespełna 1-procentowy spadek względem IV kw. 2021 r.

Inaczej niż w przypadku nowych mieszkań na rynku wtórnym można było znaleźć miasta wojewódzkie, w których wzrost średniej ceny transakcyjnej w ujęciu rocznym nie przekroczył 10 proc. Taka sytuacja miała miejsce w Warszawie (+5,1 proc. r/r), Poznaniu (+5,2 proc. r/r) oraz Gdańsku (+9,9 proc. r/r).