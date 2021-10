NBP: Przyspieszający wzrost cen nieruchomości rodzi ryzyko nierentownych kontraktów

W piątek NBP opublikował raport pt. „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2021 r.”. Wynika z niego, że w II kw. 2021 r. wzrost cen transakcyjnych mieszkań w 10 największych miastach w Polsce na rynku pierwotnym wyniósł 3,7 proc. a na rynku wtórnym – 3,6 proc. Ceny ofertowe na 10 największych rynkach mieszkaniowych wzrosły 3,8 proc. na rynku pierwotnym i o 2,1 proc. na rynku wtórnym

„W II kwartale br. notowano wzrosty cen mieszkań kw./kw. w większości analizowanych miast, wzrosły też dynamiki cen. Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym wzrosły z uwagi na większą skalę sprzedaży lepiej zlokalizowanych i droższych mieszkań, zwłaszcza w Krakowie, Gdańsku i Gdyni. Rosnące ceny mieszkań na rynkach pierwotnych (głównie w stanie deweloperskim, tj. do wykończenia we własnym zakresie oraz kupowane z opóźnioną realizacją), przy wysokim popycie powodują też wysokie zainteresowanie nabywców tańszym rynkiem wtórnym, gdzie mieszkanie jest zazwyczaj gotowe do wprowadzenia” – napisano w raporcie NBP.

Spośród największych 6 rynków tylko w Poznaniu odnotowano w II kw. 2021 r., licząc kwartał do kwartału, spadek cen transakcyjnych na rynku pierwotnym (o 0,4 proc.), a na rynku wtórnym ceny transakcyjne spadły w Poznaniu (o 0,5 proc.) i w Gdańsku (o 2,9 proc.) – wynika z danych NBP.

„W II kw. 2021 r. kolejny raz oddano do użytkowania w Polsce rekordową liczbę mieszkań, co było efektem aktywności deweloperów z ubiegłych lat. Koszty budowy mieszkań ponownie wzrosły (materiały, a zwłaszcza robocizna). Ceny ziemi kontynuowały wzrost, co było związane z wysokim popytem deweloperów rozpoczynających kolejne inwestycje. Obserwowano wzrost r/r średnich cen transakcyjnych mkw. mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym” – wskazano w raporcie NBP.

Według NBP, w II kw. 2021 r. oddano do użytkowania w Polsce historycznie wysoką liczbę 52,1 tys. mieszkań, tj. 9,6 proc. więcej r/r. Oddawano głównie mieszkania na sprzedaż i wynajem (57 proc.) oraz indywidualne (40 proc.). Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, była wyższa o 70,6 proc. od notowanej w II kw. 2020 r. Tu także dominowały mieszkania na sprzedaż i wynajem (59 proc.) oraz indywidualne (40 proc.).

„Należy dodać, że rozpoczęta budowa mieszkań wzrosła w Warszawie (udział w liczbie rozpoczynanych 7 proc. wobec 4 proc. w II 2020 r.), sześciu dużych miastach (udział 14 proc. wobec 12 proc. w II 2020 r.), przy spadku udziału w pozostałej Polsce (udział 79 proc. wobec 84 proc. w II 2020 r.)” – stwierdzono w raporcie NBP.

Z kolei, jak poinformował bank centralny, kwartalna sprzedaż kontraktów na budowę mieszkań na 6 największych rynkach pierwotnych w Polsce nieznacznie wzrosła względem poprzedniego kwartału i wyniosła ok. 19,5 tys. Jednocześnie wprowadzono do sprzedaży ok. 15,8 tys. kontraktów na budowę mieszkań tj. więcej o ok. 14,1 proc/ kw./kw. Podaż niesprzedanych kontraktów na budowę mieszkań wystawionych na rynek zmniejszyła się względem poprzedniego kwartału o ok. 11,0 tys. lokali i wyniosła na koniec okresu ok. 37,8 tys.

„Wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań w dużych miastach (bazujący na przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw) zmniejszył się nieznacznie w omawianym kwartale, jednak nadal był wyższy względem minimum notowanego w III kw. 2007 r. Wskaźnik szacowanego maksymalnego dostępnego kredytu mieszkaniowego również zmniejszył się nieznacznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego, podobnie jak wskaźnik szacowanej kredytowej dostępności mieszkania. Głównym czynnikiem powodującym bieżące spadki wskaźników dostępności były rosnące ceny mieszkań” – oceniono w raporcie NBP. (PAP)

autor: Marek Siudaj