NBP: Prognozy przedsiębiorstw na II kw. i kolejne 12 miesięcy wyraźnie pesymistyczne i jedne z najgorszych w historii

fot. Kateryna Babaieva / / Pexels

Prognozy przedsiębiorstw na II kwartał i kolejne 12 miesięcy są wyraźnie pesymistyczne i jedne z najgorszych w historii - wynika z najnowszej wersji badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

"Prognozy na najbliższy kwartał i kolejne 12 miesięcy są wyraźnie pesymistyczne i jedne z najgorszych w historii pomiaru. Wskaźniki prognoz kwartalnych i rocznych wyraźnie spadły kdk i rdr. Surowy wskaźnik prognoz kwartalnych osiągnął poziom minus 12,4 punktu, tj. o 9,7 pp. poniżej poziomu sprzed kwartału i o 14 pkt. proc. poniżej poziomu sprzed roku. Natomiast surowy wskaźnik prognoz rocznych spadł o 18,4 pkt. proc. kdk i przyjął wartość minus 12,4 punktu (tj. o 24,3 pkt. proc. poniżej odczytu z analogicznego okresu ub.r.) i jednocześnie najniższą wartość od 2015 r. (brak wcześniejszych danych)" - napisano.

"Istotny wpływ na pesymizm prognoz wywarła wojna w Ukrainie. Prognozy roczne i kwartalne pozostawały wyraźnie pod wpływem już obserwowanych skutków wojny, gdyż firmy, które już dziś dostrzegają jej negatywne efekty, sformułowały znacznie bardziej pesymistyczne oczekiwania od pozostałych przedsiębiorstw" - dodano.

Przeczytaj także NBP zainwestował w dolary kanadyjskie. Rola USD w rezerwach maleje

Jak wynika z raportu, prognozy przedsiębiorców z marca br. przewidują spadek rentowności w SPN - wskaźnik zmniejszył się o16,8 pkt proc. kdk osiągając poziom 3 pkt. proc., tj. 17,2 pkt proc. poniżej poziomu sprzed roku i wyraźnie poniżej wartości sprzed wybuchu pandemii.

"Warto jednak zauważyć, że odsetek firm oczekujących spadku rentowności jest wyraźnie niższy niż w przypadku przedsiębiorstw liczących się z pogorszeniem własnej sytuacji. Obecnie na rynku krajowym satysfakcjonującą rentowność osiąga ponad 43 proc. ankietowanych (przy maksimum wynoszącym 52 proc., które odnotowano na początku 2018 r.), zaś na rynku zagranicznym - 51 proc. przedsiębiorstw (przy maksimum 61 proc. uzyskanym pod koniec 2018 r.)" - napisano.

"Rentowność sprzedaży krajowej przedsiębiorstw objętych wcześniej obostrzeniami administracyjnymi związanymi z Covid-19 jest obecnie nadal znacznie niższa niż przed pandemią (26 proc. takich firm uważa ją za satysfakcjonującą wobec 53 proc. odsetka dwa lata temu i 28 proc. w poprzednim kwartale). Podobnie, niższą rentowność, jak też bardziej pesymistyczne prognozy rentowności, deklarują przedsiębiorstwa już dziś dotknięte negatywnymi skutkami wojny w Ukrainie" - dodano.

W analizie wskazano, że trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących marż przez przedsiębiorstwa wynikają przede wszystkim z dynamicznego wzrostu kosztów operacyjnych.

"Głównym czynnikiem wzrostu kosztów są, zdaniem firm, rosnące ceny gazu i innych paliw (64 proc. firm uznało, że był to czynnik dla wzrostu kluczowy), ceny energii elektrycznej (61 proc. wskazań) oraz cen innych surowców i materiałów wykorzystywanych do produkcji (61 proc. podmiotów). Wyraźnie mniejsze znaczenie z punktu widzenia wzrostu kosztów mają rosnące płace czy efekty wprowadzonych od 2022 r. zmian podatkowych. W tym ostatnim przypadku widoczne jest również, że takie zjawisko częściej dotyczyło mniejszych przedsiębiorstw niż dużych firm" - zaznaczono.

W I kw. 2022 r., mimo deprecjacji złotego, wzrósł odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie. Nie towarzyszył temu jednak znaczący wzrost udziału nieopłacalnego eksportu w eksporcie ogółem.

"O ile deprecjacja polskiej waluty jest co do zasady korzystna dla opłacalności eksportu, to można przypuszczać, że osłabienie i duża zmienność złotego mogą obniżać rentowność produkcji eksportowej wymagającej importu dóbr zaopatrzeniowych, w szczególności w krótkim okresie. Eksporterzy będący również importerami mogą odczuwać konsekwencje niedopasowania struktury terminowej eksportu, importu oraz rozliczeń finansowych w walutach obcych. W szczególności zjawiska te mogą być wzmacniane w obecnej sytuacji przez m.in. duży wzrost niepewności, spadki prognoz popytu zagranicznego czy efekty wcześniejszych zaburzeń w sieciach dostaw" - napisano.

W raporcie wskazano, że mimo znaczącego spadku opłacalności importu rozliczanego w euro i dolarze oraz spadku liczby importerów, odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs walutowy jako barierę rozwoju wzrósł nieznacznie i z perspektywy historycznej wciąż kształtuje się na relatywnie niskim poziomie.

Przedsiębiorstwa przewidują ograniczenie aktywności inwestycyjnej w perspektywie 12 miesięcy

Przedsiębiorstwa przewidują ograniczenie aktywności inwestycyjnej – zarówno w bieżącym kwartale, jak i w perspektywie 12 miesięcy - wynika z najnowszej wersji badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw". Jak wskazano, wojna w Ukrainie pogorszyła klimat inwestycyjny podnosząc niepewność do rekordowych poziomów.

"Przedsiębiorstwa przewidują ograniczenie aktywności inwestycyjnej – zarówno w bieżącym kwartale, jak i perspektywie 12 miesięcy. Skala tej redukcji jest jednak umiarkowana. Zgodnie z deklarowanymi planami na II kw. br. reakcja firm zagranicznych na obecny kryzys jest też wyraźnie słabsza niż krajowych firm prywatnych. Należy jednak zaznaczyć, że w warunkach wojny w Ukrainie polityka inwestycyjna przedsiębiorstw może być obarczona szczególną niepewnością" - napisano.

"Jednym ze źródeł tej niepewności może być także przewidywana sytuacja płynnościowa, sugerująca pewne zacieśnienie ograniczenia budżetowego inwestorów. Saldo jej prognoz w horyzoncie 12 miesięcy pozostało bowiem w trendzie spadkowym i było wyraźnie ujemne. Bardzo wysoki obecny poziom płynności oznacza jednak, że sytuacja ta nie jest zapowiedzią jej utraty, choć pogorszeniu uległy także m.in. prognozy obsługi zobowiązań kredytowych" - dodano.

Z raportu wynika, że w świetle ostatnich danych z SM NBP pogorszyły się wszystkie składowe oceny optymizmu inwestycyjnego (OPTIN), zarówno w obszarze nowo planowanej działalności inwestycyjnej (spadek udziału inwestorów planujących rozpoczęcie nowych inwestycji), jak i zadań będących w trakcie realizacji (spadek wsk. kontynuacji inwestycji).

"Przebieg wskaźnika kontynuacji inwestycji (proc. firm planujących kontynuować rozpoczęte inwestycje) w porównaniu z jego gwałtowną reakcją na wybuch poprzednich kryzysów w latach 2009 i 2020 sugeruje, że na razie firmy nie zamierzają masowo rezygnować z planów inwestycyjnych. Nieco większą skalę rezygnacji z inwestycji widać w firmach najmocniej odczuwających skutki wojny w Ukrainie, ale nawet w tych przedsiębiorstwach zakres tej reakcji był słabszy niż w przypadku wstrząsu pandemicznego (19 proc. przedsiębiorstw zapowiedziało ograniczenie realizowanych inwestycji, wobec prawie 30 proc. w 2020 r.)" - napisano.

"Jednocześnie obniżyły się wskaźniki obrazujące planowane zmiany skali inwestycji w perspektywie kwartału (saldo planów kwartalnych spadło do poziomów neutralnych z wart. dodatnich w ub. kw.) i roku (saldo w planach całorocznych pozostało jednak dodatnie). Dynamikę inwestycji w sektorze przedsiębiorstwa może stabilizować pewna inercja procesów inwestycyjnych w dużych przedsiębiorstwach, w których prognozy inwestycji są stabilniejsze i utrzymują się wciąż na relatywnie wysokich poziomach" - dodano.

NBP wskazuje, że wojna w Ukrainie pogorszyła klimat inwestycyjny m.in. podnosząc niepewność do rekordowych poziomów.

"Może to skłaniać przedsiębiorstwa do wstrzymywania inwestycji. I chociaż, także z uwagi na sytuację na Ukrainie i jej wielorakie konsekwencje, w próbie nastąpił spadek optymizmu w planach inwestycyjnych, który może zapowiadać osłabienie aktywności inwestycyjnej, jednak skala tej zmiany wydaje się niewielka jak na głębokość i charakter obecnego szoku. To co też odróżnia obecną sytuację od wcześniejszych kryzysów (2009 i 2020 r.) to wyraźnie rzadsze przypadki wycofywania się przedsiębiorstw z realizowanych inwestycji" - zaznaczono w raporcie.

NBP: Dalsze podwyżki stóp nie przełożą się na większy spadek rentowności firm

Dalsze podwyżki stóp nie przełożą się na znaczniejszy spadek rentowności firm - czytamy w badaniu NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

"Ze względu na rosnące od października 2021 r. stopy procentowe warto również przyjrzeć się kosztom odsetkowym. W IV kw. 2021 r. koszty odsetkowe powiększyły się o 16,5 proc. rdr, a udział tych kosztów w kosztach ogółem SP minimalnie wzrósł kw/kw i wynosi obecnie 0,24 proc. Mimo wzrostu udział ten stanowi jedną z najniższych wartości na tle ostatnich 20 lat (wśród sekcji PKD najwyższy odsetek kredytobiorców cechuje obecnie górnictwo, ale również tam udział nie przekracza 1 proc. kosztów ogółem" - napisał NBP.

"Relatywnie niski odsetek kredytobiorców, podobnie jak niski udział tych kosztów sprawia, że dynamicznie rosnące raty odsetkowe nie wpływają w istotny sposób na rentowność firm. Dlatego też ewentualne dalsze podwyżki stóp nie przełożą się w najbliższym czasie na znaczniejszy spadek rentowności sektora przedsiębiorstw" - dodał.

"Obecny poziom stóp jest poniżej poziomu, który mógłby skutkować ograniczeniem aktywności inwestycyjnej"

Z analizy NBP wynika też, że obecny poziom stóp procentowych jest poniżej poziomu, który mógłby skutkować ograniczeniem aktywności inwestycyjnej.

"Wrażliwość sytuacji przedsiębiorstw na zmiany poziomu stóp procentowych jest relatywnie niska, a aktualny poziom rynkowych stóp procentowych kształtuje się poniżej poziomów, które mogłyby skutkować wyraźną redukcją aktywności inwestycyjnej, pogorszeniem rentowności, stratami na wyniku finansowym lub znaczącym ograniczeniem skali działalności sektora przedsiębiorstw" - napisał NBP.

Z badania wynika, że ok. 1/4 przedsiębiorstw deklaruje wrażliwość aktywności inwestycyjnej na zmiany poziomu stóp procentowych.

"Wśród większości tych przedsiębiorstw aktualny poziom rynkowych stóp procentowych kształtuje się poniżej poziomów, które mogłyby stanowić zagrożenie w wymienionych obszarach. Zdecydowanie najwyższą wrażliwość na zmiany stóp procentowych wykazują producenci nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (w mniejszym zakresie również budownictwo oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi nierynkowe i konsumenckie), ale również w ich przypadku aktualne poziomy rynkowych stóp procentowych kształtują się poniżej średnich deklarowanych poziomów stóp procentowych, które miałyby znaczący negatywny wpływ na sytuację w omawianych obszarach" - napisał NBP.

(PAP Biznes)

pat/ osz/ asa/ map/