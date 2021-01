NBP: Polska z jedną z najłagodniejszych recesji w Europie

Hiszpania: drastyczny spadek udziału turystyki w PKB wskutek koronakryzysu

Epidemia Covid-19 i towarzyszący jej kryzys gospodarczy doprowadziły od stycznia do grudnia 2020 roku do zmniejszenia udziału turystyki w PKB Hiszpanii z 12,4 proc. do 4,3 proc. - wynika z opublikowanego w środę raportu organizacji turystycznej Exceltur.