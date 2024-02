NBP: Polscy inwestorzy dokonali bardzo dużych zakupów zagranicznych obligacji i instrumentów rynku pieniężnego

W III kw. 2023 r. polscy inwestorzy dokonali bardzo dużych zakupów zagranicznych obligacji i instrumentów rynku pieniężnego - podał NBP w raporcie poświęconym bilansowi płatniczemu w III kwartale.

fot. metamorworks / / Shutterstock

"Na rynkach akcji rozpoczęła się korekta fali wzrostowej trwającej od października 2022 r. Przykładowo, kwartalny spadek indeksu S&P500 wyniósł 3,7 proc., a indeksu DAX 4,7 proc. Wpływ na to miały przede wszystkim wzrosty cen na rynku surowców energetycznych, oddalające perspektywę spadku inflacji i łagodzenia polityki pieniężnej przez banki centralne. Spadkom cen na rynkach akcji towarzyszyły wzrosty rentowności (spadki cen) na rynku papierów dłużnych, co miało związek ze wspomnianymi wyższymi oczekiwaniami inflacyjnymi. Mimo to polscy inwestorzy, przede wszystkim banki, dokonali bardzo dużych zakupów zagranicznych obligacji i instrumentów rynku pieniężnego" - napisano.

"Była to kontynuacja zjawiska, trwającego od drugiej połowy 2022 roku, zwiększonych zakupów papierów dłużnych, z istotnym udziałem instrumentów rynku pieniężnego, dokonywanych przez polskie banki. Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska było pojawienie się w sektorze bankowym nadpłynności w walutach obcych, wywołanej wzrostem wartości walutowych rachunków bieżących i depozytów, co miało związek z utrzymującą się nadwyżką na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego" - dodano.

NBP podaje, że wpływ na powstanie tej nadpłynności mógł mieć również spadek wartości udzielanych kredytów nominowanych w walutach obcych, przy jednoczesnym funkcjonowaniu źródeł finansowania tych kredytów, opartego o długoterminowe umowy (swapy walutowe, kredyty otrzymane od nierezydentów).

tus/ osz/