NBP: Pierwszy raz w historii brutalna i bezpardonowa polityka zawitała w RPP

Konflikt w NBP. Bank odpowiada na zarzuty członka RPP i wytyka wysokie wynagrodzenia

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej mogą wejść do NBP w charakterze służbowym tylko raz w tygodniu oraz muszą otrzymać zgodę szefowej gabinetu prezesa Glapińskiego na spotkanie z analitykami banku - stwierdził na antenie Radia TOK FM Przemysław Litwiniuk z RPP. W odpowiedzi przesłanej do redakcji Bankier.pl NBP ustosunkował się do niektórych zarzutów.