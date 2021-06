Polska z dużą nadwyżką eksportu nad importem. "Pozytywna niespodzianka"

Saldo rachunku bieżącego w kwietniu było dodatnie i wyniosło 8,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego wyniosło 3,3 mld zł – wynika z wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za kwiecień, opublikowanych w poniedziałek przez NBP

„Z opublikowanych 14 czerwca 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za kwiecień 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 8,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 3,3 mld zł” – czytamy w komunikacie NBP.

Jak poinformował NBP, eksport towarów wyniósł 106,8 mld zł i był wyższy o 44,0 mld zł (tj. o 70,0 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2020 r. Jest to wynik niskiego poziomu odniesienia z kwietnia 2020 r., kiedy wartość obrotów handlowych wyraźnie zmniejszyła się pod wpływem obowiązujących wówczas ograniczeń mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Import towarów zwiększył się o 38,0 mld zł (tj. o 60,5 proc.) i osiągnął wartość 100,9 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 5,9 mld zł.

Z danych NBP wynika, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,0 mld zł i w porównaniu z kwietniem 2020 r. wzrosły o 3,8 mld zł (tj. o 20,9 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 12,4 mld zł i wzrosła o 1,7 mld zł (tj. o 15,8 proc.) w porównaniu z kwietniem 2020 r.

„Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,4 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 7,9 mld zł. Na wysokość salda dochodów oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,4 mld zł)” – napisano w komunikacie NBP. (PAP)

Pozytywna niespodzianka w kwietniowych danych o polskim bilansie płatniczym. Nadwyżka na rach. bieżącym 1740 mln EUR - wyżej od oczekiwań. Jednak co najbardziej zaskakujące na plus – jest to głównie zasługa nadwyżki handlowej, która po dwóch miesiącach spadków wyraźnie wzrosła. pic.twitter.com/cD2dLPYg4X