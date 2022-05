NBP: koszt wakacji kredytowych dla sektora może sięgnąć 20 mld zł, jeśli skorzystają wszyscy kredytobiorcy

Patkowski: Kluczowe są dla nas kredyty hipoteczne

WIRD (typowany na następcę WIBOR) wynosi dziś ok. 4,7 proc., gdy WIBOR to ponad 6,45 proc. – korekta zapewne będzie zbliżona do obecnej różnicy między tymi wskaźnikami – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski w wywiadzie dla poniedziałkowego "DGP".