NBP: Ceny nowych mieszkań wciąż rosną, choć w Warszawie i Gdańsku korekta

Od niespełna 2 proc. w Bydgoszczy po blisko 12 proc. w Szczecinie – o tyle w ciągu kwartału wzrosły średnie kwoty transakcyjne płacone za nowe mieszkania – wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego za II kw. 2022 r. Choć w zdecydowanej większości miast wojewódzkich stawki poszły w górę, to na najdroższych rynkach – w Warszawie i Gdańsku, ale także w Katowicach zanotowano korektę. Bez wyjątku wciąż rosną stawki na rynku wtórnym.

W stolicy średnia cena transakcyjna zanotowana na tamtejszym rynku pierwotnym obniżyła się w ujęciu kwartalnym o 0,1 proc., podczas gdy jeszcze trzy miesiące wcześniej odnotowano ponad 6-procentowy wzrost. Wyraźniej, bo o 2,9 proc. w relacji do I kw. 2022 r. obniżyła się średnia kwota płacona za nowe mieszkania w Gdańsku, spadając tym samym poniżej 11 tys. zł/mkw.

W przeciwnym kierunku powędrowała średnia cena transakcyjna w Krakowie, która była o 6,3 proc. wyższa niż trzy miesiące wcześniej i po raz pierwszy przekroczyła próg 11,5 tys. zł/mkw.

Najwyższą wartość zanotowano jednak nie we wspomnianej już Warszawie, a w Gdyni (średnio 12 511 zł/mkw.), gdzie w ujęciu kwartalnym miała miejsce podwyżka o 5,8 proc. W skali roku średnia stawka transakcyjna w Gdyni wzrosła z kolei o 26,6 proc.

Średnie kwoty płacone za nowe mieszkania rosły jednak w II kw. 2022 r. wolniej niż na rynku wtórnym. Taką zależność zanotowano w stolicach dwunastu województw. Najmocniej była ona widoczna w Gdańsku, gdzie wspomnianej już obniżce na rynku pierwotnym towarzyszyła ponad 4-procentowa podwyżka zanotowana na tamtejszym rynku wtórnym.

Małe mieszkania popularniejsze, więc drożeją szybciej

Zgodnie z analizą Narodowego Banku Polskiego, na notowane w II kw. 2022 r. wzrosty średnich stawek transakcyjnych wpływ miała także wzrost udziału w strukturze transakcji mieszkań lepiej położonych oraz mniejszych, za które w przeliczeniu na metr kwadratowy płaci się więcej.

Jak z kolei wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis Cenatorium, w II kw. 2022 r. rosły szczególnie średnie kwoty płacone za mniejsze mieszkania: kawalerki o powierzchni poniżej 35 mkw. oraz lokale o powierzchni od 35 do 60 mkw.

W ich przypadku wzrosty stawek były najmocniejszymi od roku, a w przypadku kilku spośród największych miast, nawet od przełomu 2019 i 2020 r.

Banki ograniczają kredyty, a deweloperzy nowe budowy

Wszystko to działo się równolegle do słabnącej z miesiąca na miesiąc akcji kredytowej. Liczba wniosków kredytowych oraz liczba udzielanych kredytów słabła także w II kw. 2022 r., jednak według danych pochodzących z Biura Informacji Kredytowej (za sierpień 2022 r.), sierpień 2022 r. przyniósł jedynie 12,3 tys. wniosków kredytowych – o 72,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r.

I choć we wrześniu po raz pierwszy od pół roku liczba wnioskujących o kredyt hipoteczny wzrosła w skali miesiąca (w ujęciu rocznym była o ponad 67 proc. niższa), to może to być czysto sezonowy efekt.

Jak czytamy w raporcie NBP, liczba sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych w II kwartale 2022 r. była niska i wyniosła ok. 9,3 tys. wobec średniej kwartalnej zanotowanej w 2021 r. na poziomie 14,5 tys.

Prawdziwe tąpnięcie w mieszkaniówce przyniósł jednak dopiero sierpień, kiedy to deweloperzy rozpoczęli zaledwie 5,2 tys. nowych budów – o 63 proc. mniej niż w sierpniu 2021 r. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2022 r. liczba nowych budów rozpoczętych przez deweloperów wyniosła nieco powyżej 85 tys. – o 27 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Marcin Kaźmierczak