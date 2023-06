NBP: "Bezpieczny kredyt 2 proc." może wyprzeć inne typy kredytów

Program "bezpieczny kredyt 2 proc." może wypierać inne typy kredytów - podał Narodowy Bank Polski w raporcie o stabilności systemu finansowego. Ryzyko ograniczenia akcji kredytowej może dotyczyć szczególnie kredytów dla przedsiębiorstw - dodano.

"Ryzyko ograniczenia rozwoju akcji kredytowej w wyniku niedoborów kapitału może dotyczyć szczególnie kredytów dla przedsiębiorstw. Stosunkowo mniejsze ryzyko ograniczenia akcji kredytowej odnosi się do kredytów dla gospodarstw domowych (zarówno mieszkaniowych, jak i konsumpcyjnych). Kredyty te są produktem w dużej mierze standardowym, wobec tego w przypadku ograniczenia akcji kredytowej z powodu niedoboru kapitału w części banków, pozostałe banki będą mogły stosunkowo łatwo przejąć klientów i zaspokoić popyt na kredyt zgłoszony przez gospodarstwa domowe. Ocena wniosków kredytowych przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach gospodarki może z kolei podlegać specjalizacji" - napisano.

"Akcja kredytowa banków, które mogą wykazać deficyt kapitału, nie jest jednak skupiona w poszczególnych sekcjach gospodarki. Nie występuje również specjalizacja banków z niedoborami kapitałowymi ze względu na wielkość kredytowanych przedsiębiorstw. Wyzwaniem może okazać się jednak powszechność niedoborów kapitałowych, szczególnie w scenariuszu szokowym. Dodatkowo, ze względu na program „bezpieczny kredyt 2 proc.”, możliwe jest udzielenie gospodarstwom domowym w latach 2023 – 2027 r. do ok. 50 mld subwencjonowanych kredytów na cele mieszkaniowe. Kredyty te mogą wypierać inne typy kredytów ze względu na subwencję zapewnioną przez program rządowy. Stanowić to może dodatkowy czynnik ryzyka dla podaży kredytu dla przedsiębiorstw" - dodano.

Ustawowe wsparcie kredytobiorców powinno być ograniczone tylko do osób w trudnej sytuacji finansowej

"Ustawowe wsparcie dla kredytobiorców, którego kosztami obciążane miałyby być banki lub sektor publiczny, powinno być ograniczone tylko do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Konieczność subsydiowania kosztów kredytu przez kredytodawców zmniejsza możliwości akumulacji kapitału przez banki i zwiększa ryzyko racjonowania kredytu, z negatywnymi skutkami tego dla gospodarki. Pośrednio koszty takiego wsparcia przenoszone są na deponentów i innych klientów banków" - napisano w raporcie.

"Dodatkowo, powszechność obowiązywania takich programów mogłaby skłaniać kolejnych kredytobiorców do podejmowania w przyszłości nadmiernego ryzyka (pokusa nadużycia). Istniejące już rozwiązania, w tym Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, umożliwiają pomoc kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji" - dodano.

Wartość strat kredytowych w 2023-24 wynieść może maksymalnie ok. 5 mld zł Przyjmując konserwatywne założenia wartość symulowanych strat kredytowych w latach 2023 – 2024 wynieść może maksymalnie około 5 mld zł - podał Narodowy Bank Polski. "Z drugiej strony, ograniczeniu ryzyka sprzyjają rosnące płace i amortyzacja kredytu. Wyniki symulacji uwzględniającej różne scenariusze zmiany dochodów od momentu udzielenia kredytu (w tym możliwość ich spadku), wskazują, że na koniec 2024 r. 10-20 proc. wartości kredytów mieszkaniowych może stanowić zobowiązanie gospodarstw domowych, dla których raty kredytowe przekraczają połowę ich dochodu (wskaźnik LSTI powyżej 50 proc.)" - dodano. W ocenie NBP, pomimo wzrostu obciążenia obsługą długu, skala strat kredytowych nie powinna zagrozić stabilności pojedynczych banków ani tym bardziej sektora bankowego jako całości. "Można spodziewać się, że udział kredytów z utratą wartości (zagrożonych), nawet w przypadku kredytów chrakteryzujących się wysokim wskaźnikiem LSTI, nie będzie się pogarszał względem obecnej sytuacji. Przyjmując konserwatywne założenia wartość symulowanych strat kredytowych w latach 2023 – 2024 wynieść może maksymalnie około 5 mld PLN, ale w większości scenariuszy będzie ponad dwukrotnie niższa. Byłby to istotny wzrost na tle historycznych strat w tym segmencie, ale ich skala pozostaje ograniczona na tle innych źródeł ryzyka w sektorze" - napisano.

