NBP: Banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej

Banki zapowiadają na drugi kwartał dalsze zaostrzanie polityki kredytowej, zarówno wobec przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych oraz oczekują spadku popytu na większość rodzajów kredytów, poza krótkoterminowymi kredytami dla dużych przedsiębiorstw - wynika z ankiety NBP w opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym".

Jak napisał NBP w podsumowaniu wyników ankiety, agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jej negatywne skutki gospodarcze i społeczne istotnie ograniczyły aktywność na rynku kredytowym w I kwartale 2022 r.

"Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw i długoterminowych dla MSP. Wzrost stóp procentowych był drugą, najczęściej wskazywaną przyczyną zaostrzania polityki kredytowej, a wzrost zapotrzebowania na finansowanie kapitału obrotowego i pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych - na zmiany popytu" - napisano.

Na drugi kwartał banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej oraz oczekują spadku popytu na większość rodzajów kredytów.

"Zwraca uwagę istotne zróżnicowanie ocen banków odnośnie do przyszłej polityki kredytowej i kształtowania się popytu w segmencie kredytów konsumpcyjnych" - dodał NBP.

Poniżej wyniki ankiety:

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, przy braku istotnych zmian warunków kredytowania.

Popyt na kredyt: małe zmiany popytu – głównie na kredyty dla dużych przedsiębiorstw: wzrost na krótkoterminowe w wyniku większego zapotrzebowanie na finansowanie majątku obrotowego i spadek na długoterminowe m.in. z powodu wzrostu ryzyka związanego z wojną w Ukrainie.

Oczekiwania na II kwartał 2022 r.: dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw w skali podobnej jak w I kwartale; istotny spadek popytu na kredyty (szczególnie długoterminowe), z wyjątkiem popytu na kredyty krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw.

KREDYTY MIESZKANIOWE

Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów uzasadniane pogorszeniem prognoz sytuacji gospodarczej i podniesieniem stóp procentowych; złagodzenie niektórych warunków, m.in. zmniejszenie marży kredytowej.

Popyt na kredyt: ponowny spadek popytu w wyniku m.in. zmian w wydatkach konsumpcyjnych, pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym.

Oczekiwania na II kwartał 2022 r.: ponaddwukrotne zwiększenie skali zaostrzenia polityki kredytowej i kontynuacja spadku popytu.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Polityka kredytowa: różnokierunkowe zmiany kryteriów polityki kredytowej motywowane m.in. wzrostem stóp procentowych, a z drugiej strony spadkiem popytu na kredyty konsumpcyjne; brak istotnych zmian warunków kredytowania.

Popyt na kredyt: różnokierunkowe zmiany popytu wywołane m.in. pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i złagodzeniem polityki kredytowej w części banków.

Oczekiwania na II kwartał 2022 r.: podzielone opinie banków co do kierunków zmian polityki kredytowej i popytu, wynik netto zbliżony do zera.

Ankieta została przeprowadzona na początku kwietnia 2022 r. wśród 23 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 88 proc. (PAP Biznes)

