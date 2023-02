NBC News: Prezydent Biden zamierza odwiedzić Polskę w lutym

SONDAŻ"Willa Plus", czyli Czarnek do dymisji

"Willa Plus", czyli afera wokół ministra Czarnka i pieniędzy oraz nieruchomości, jakie jego resort rozdał "swoim", odbiła się szerokim echem. Większość ankietowanych przez IBRiS uważa, to powinno to zakończyć karierę ministra edukacji jako szefa resortu.