NATO zapowiada ćwiczenia wojskowe z udziałem 90 tys. żołnierzy

Około 90 tys. żołnierzy weźmie udział w największych od dziesięcioleci ćwiczeniach NATO o nazwie Steadfast Defender 2024, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu i potrwają do maja - powiedział w czwartek głównodowodzący połączonych sił zbrojnych NATO w Europie generał Christopher Cavoli.

fot. Krystian Maj/KPRM / / Flickr

"Sojusz zademonstruje swoją zdolność do wzmocnienia obszaru euroatlantyckiego, przerzucając przez Atlantyk siły z Ameryki Północnej" - powiedział amerykański generał na konferencji prasowej w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli po dwudniowym spotkaniu szefów sztabów państw NATO.

"Będzie to wyraźna demonstracja naszej jedności, naszej siły i naszej determinacji, by chronić się nawzajem" - dodał Cavoli. Występujący na tej samej konferencji prasowej, szef Komitetu Wojskowego NATO holenderski admirał Rob Bauer odniósł się do sytuacji na Ukrainie.

"Podczas gdy ostatnie ataki Rosji są niszczycielskie, nie są one skuteczne z militarnego punktu widzenia" - ocenił. Jego zdaniem wojna między Rosją a Ukrainą znalazła się w fazie "względnego impasu". "Nie powinniśmy oczekiwać cudu po żadnej ze stron" - podsumował Holender.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ adj/