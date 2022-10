NATO rozmieszcza uzbrojone roboty na granicy rosyjsko-litewskiej

Izrael nie sprzeda Ukrainie uzbrojenia, ale rozważa dostarczenie systemów wczesnego ostrzegania

Nie sprzedajemy i nie sprzedamy Ukrainie żadnego uzbrojenia; ograniczamy się tylko do pomocy medycznej i humanitarnej dla tego kraju, co zamierzamy kontynuować - oświadczył w środę minister obrony Izraela Beni Ganc, cytowany przez dziennik "Haarec". Portal Times of Israel dodaje, że Izrael rozważa jednak dostarczenie Ukrainie systemów wczesnego ostrzegania przed dronami i pociskami rakietowymi. Miał o tym poinformować w środę Beni Ganc.