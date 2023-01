NATO: każde państwo musi samo podjąć decyzję ws. dostarczenia czołgów Ukrainie

Każde państwo musi samo podjąć suwerenną decyzję w sprawie dostarczenia czołgów Ukrainie - powiedział podczas konferencji prasowej w Lizbonie admirał Rob Bauer, przewodniczący komitetu wojskowego NATO.

"To suwerenna decyzja, suwerennego państwa, jakim są Niemcy" - oświadczył Bauer, którego komitet jest najwyższym organem wojskowym NATO. Odniósł się do stanowiska Berlina, który nie zdecydował się dostarczyć Ukrainie czołgów Leopard 2.

"To ważne, by Ukraina wygrała tę wojnę. (...) Powinniśmy poważnie przyjrzeć się temu, czego domaga się Ukraina i, jeśli to możliwe, dać jej to, o co prosi" - powiedział. Bauer dodał, że powinno się to odbyć szybko.

Podczas spotkania grupy kontaktowej ds. wspierania obrony Ukrainy w Ramstein nie zapadła decyzja o dostarczeniu jej produkowanych przez Niemcy czołgów Leopard 2. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował, że kwestia zezwolenia na eksport tych maszyn była omawiana, ale nie ma decyzji w tej sprawie.

Szef Pentagonu Lloyd Austin oznajmił podczas konferencji podsumowującej spotkanie ministrów obrony w Ramstein, że nie ma nic do ogłoszenia w sprawie ewentualnych dostaw amerykańskich czołgów M1 Abrams na Ukrainę, jak i niemieckich leopardów. Podkreślił też, że te dwie sprawy nie są ze sobą powiązane.

Kirby: Czołgi są Ukrainie potrzebne, ale nie wykręcamy Niemcom rąk

Nie wykręcamy nikomu rąk w sprawie pomocy Ukrainie, każdy kraj podejmuje suwerenne decyzje - powiedział w piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, odnosząc się do sprawy dostaw czołgów Leopard. Przyznał jednocześnie, że czołgi są Ukrainie potrzebne.

"To są wszystko suwerenne decyzje. Nie wykręcamy nikomu rąk, nikt nam nie wykręca rąk (...) Niemcy to silny sojusznik NATO i zwiększyły swoją pomoc" - powiedział Kirby podczas konferencji prasowej w Białym Domu, komentując brak decyzji Berlina w sprawie dostaw czołgów Leopard na Ukrainie.

Jednocześnie powiedział, że Ukraina potrzebuje czołgów, a leopardy są "świetnymi" i skutecznymi czołgami i USA chciałyby, by trafiły na Ukrainę.

"Jasno mówiliśmy Niemcom i wszystkim naszym sojusznikom, prywatnie i publicznie, że jeśli mogą sprostać potrzebom Ukraińców, oczywiście chcielibyśmy, by to zrobili" - oznajmił.

