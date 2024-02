NASK w służbie partii? Mieli walczyć z dezinformacją, a "sprawdziali co Polacy myślą o PiS"

Fundusz Sprawiedliwości po Ziobrze do poprawy. "Należy zmienić formułę" Należy zmienić formułę pomocy z Funduszu Sprawiedliwości, by przyczyniła się do realnej i skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym - powiedziała PAP Karolina Bućko, przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.