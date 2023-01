NASA chce opracować rakietę o napędzie jądrowym. Ma ułatwić załogowe loty na Marsa

Agencja kosmiczna NASA i agencja Pentagonu DARPA zapowiedziały, że planują do 2027 r. opracować i zademonstrować rakietę o napędzie jądrowym. Nowy typ rakiety, nazwany DRACO, ma ułatwić załogowe loty na Marsa.

"Za pomocą tej nowej technologii astronauci będą mogli podróżować do i z głębokiej przestrzeni kosmicznej szybciej niż kiedykolwiek - to kluczowa zdolność w przygotowaniach do załogowych misji na Marsa" - powiedział podczas konferencji prasowej szef NASA Bill Nelson. Jak dodał, nowy napęd umożliwi także wysyłanie większych ładunków w kosmos.

We’re partnering with @DARPA to demonstrate a nuclear thermal rocket engine in space. This new engine would allow us to do more science and reach destinations faster—key steps for sending the first crewed mission to Mars. https://t.co/xhWJYNbRz2 pic.twitter.com/JUDN6nUGbj