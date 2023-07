NABE i rakiety Sasina. Kursy PGE i reszty spółek energetycznych wystrzeliły

Ceny akcji największych spółek energetycznych zyskują w czasie poniedziałkowej sesji w związku z przedstawioną w weekend przez ministerstwo aktywów państwowych propozycją warunków transakcji dotyczących przejęcia aktywów węglowych w celu utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Dwucyfrowe wzrosty i milionowe obroty wskazują, że oferta spodobała się inwestorom, ale trzeba pamiętać, że jest niewiążąca, a analitycy wskazują na kilka wątpliwości.

Ministerstwo Aktywów Państwowych

W sobotę ministerstwo aktywów państwowych (MAP) kierowane przez Jacka Sasina przedstawiło niewiążący dokument podsumowujący warunki transakcji przejęcia aktywów węglowych w celu utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Po miesiącach spekulowania o warunkach, na jakich powstanie Agencji ma się odbyć, inwestorzy poznali warunki wyjściowe, które MAP chce zaoferować największym spółkom energetycznym w Polsce, czyli PGE, Tauronowi, Enerdze i Enei.

Ceny akcji tych spółek notowane na warszawskiej giełdzie zareagowały na propozycję ministra Sasina ogromnymi wzrostami przy równie wysokich obrotach.

W pierwszej godzinie handlu kurs Enei zyskiwał ponad 30 proc. do 8,935 zł za akcję, podobny wzrost notował kurs Tauronu, który wyniósł nawet 3,598 zł za akcję. Kurs notowanego w WIG20 PGE zyskiwał ponad 12 proc. do 8,18 zł, a najskromniej rosły ceny akcji Energi zyskujące w okolicach 4 proc., do 9,12 zł za akcję. Branżowy indeks WIG-Energia zyskiwał tym samym ponad 12,5 proc. przy obrotach rzędu ponad 110 mln zł w pierwszej godzinnie handlu, większych niż na całym indeksie WIG20.

Bankier.pl

Trzeba jednak pamiętać, że o ile informacje z weekendu są pierwszymi od dłuższego czasu szczegółami związanym z procesem wydzielenia aktywów węglowych, to jak zastrzega samo ministerstwo, jest to dokument „niewiążący”, który będzie podstawą do złożenia przez MAP do Prezesa Rady Ministrów wniosku o nabycie akcji i do uzyskania innych niezbędnych zgód na realizację transakcji.

Z punktu widzenia polskich inwestorów wydarzeniem weekendu były na pewno komunikaty spółek energetycznych o rządowych propozycjach przejęcia aktywów węglowych w związku z tworzeniem NABE.https://t.co/sq53Yw236p — blogi.bossa.pl (@BlogiBossaPL) July 17, 2023

Drugim czynnikiem wartym wzięcia pod uwagę jest czas finalizacji procesu utworzenia NABE, który już kilka razy był przesuwany. Póki co wiadomo, że projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

W pierwszych komentarzach dotyczących przedstawionych warunków transakcji pojawiają się też wątpliwości interpretacyjne, o czym napisał np. Michał Koza z DM Trigon w poniedziałkowym raporcie porannym.

"Komunikaty Skarbu Państwa nie precyzują dokładnie wartości EV. Widzimy duże ryzyko interpretacyjne odnośnie wartości aktywów w Enei (czy EV wynosi 3,11 mld, czy 5,49 mld zł), jednak z tego co rozumiemy, powinna być to wartość wyższa. EV transakcji dla PGE wynosi 6,25 mld zł, w Tauronie 5,68 mld zł, a w Enei 5,49 mld zł" -napisał w komentarzu.

"Zakładaliśmy w naszych rekomendacjach kolejno 7 mld zł w PGE, 4 mld zł w Tauronie i 2 mld zł w Enei. Różnica w proponowanych kwotach vs. nasze założenia implikowałyby dodatkową wartość w TPE 1 zł/akcję, w PGE -0,3 zł/akcję, a w Enei 6,6 zł/akcję (i 2,1 zł/akcję, gdyby okazało się, że EV wynosi 3,11, w tym dług 2,38 mld)" - dodał.

Poniżej tabela pokazująca wzrosty cen akcji spółek wchodzących w skład portfela WIG-Energia z godziny 10.05. Do indeksu nie zalicza się Energa, ze względu na niski tzw. free float, po tym jak większość akcji spółki przejął Orlen.

Bankier.pl

Utworzenie NABE będzie procesem dwuetapowym. W pierwszym Skarb Państwa nabędzie od grup energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE GiEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GIEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować jako NABE.

.@Grupa_PGE, @TauronPE, @EnergaSA i @Grupa_Enea otrzymały propozycję warunków nabycia aktywów węglowych i przekazania do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Zaczynamy ostatni etap powołania #NABE. To krok ku transformacji energetycznej i wzmocnieniu bezpieczeństwa. — Jacek Sasin (@SasinJacek) July 15, 2023

Utworzenie NABE poprzez wydzielenie z największych spółek energetycznych węglowych aktywów ma uwolnić potencjał inwestycyjni wytwórców energii potrzebny to przeprowadzenia kosztownej transformacji energetycznej w Polsce.

Na marginesie warto wspomnieć też o procesie przejęcia przez Skarb Państwa LW Bogdanka, której pakiet kontrolny należy do Enei. Bogdanka nie wejdzie do NABE, ale jej sprzedaż przez Eneę Państwu wpisuje się w proces dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego. Kurs notowanej na GPW Bogdanki rósł w poniedziałek rano o ponad 5,5 proc., ponieważ inwestorzy liczą, że transakcja przejęcia akcji kopalni będzie również z premią w stosunku do notowanych ostatnio cen akcji.