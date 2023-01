Myśliwi jednak bez badań psychologicznych. Wrzutka do projektu ustawy w Sejmie

Sejm głosami PiS i PSL zdecydował o zniesieniu obowiązkowych badań lekarskich dla myśliwych. Stało się to w czwartek. Zapisy na ten temat znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Wrzutka do ustawy o likwidowaniu barier administracyjnych

Myśliwi są największą grupą cywilnych użytkowników broni. Obowiązek przeprowadzania przez nich okresowych badań lekarskich i psychologicznych wprowadzono w 2018 roku i skonstruowano tak, że pierwsze badania miały być przedstawione przez nich w kwietniu 2023 r. Przez pięć lat myśliwi walczyli o to, aby przepisy te znieść. Udało im się teraz: wrzutka realizująca ich postulaty trafiła do projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych.

Posłowie, którzy w 2018 r. przyjęli oczekiwane przez społeczeństwo zmiany dotyczące myśliwych po cichu, pod pretekstem ograniczenia barier administracyjnych, znieśli obowiązek badań lekarskich. Tymczasem nie ma tygodnia, by media nie donosiły o wypadkach z udziałem broni myśliwskiej. Myśliwi mylą z dzikami psy, żubry, a nawet ludzi. Nie ma żadnego powodu, by zwalniać myśliwych z badań. Zaangażowanie posłów PSL w ten proceder jest skandaliczne i pokazuje, że to żadna opozycja dla antydemokratycznych i narażających na niebezpieczeństwo Polki i Polaków decyzji – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Nowe przepisy przewidują zmiany w ustawie o broni i amunicji. Zdejmują z myśliwych obowiązek przedstawiania orzeczeń, a tym samym poddawania się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

❌ Sejm właśnie przyjął haniebne zmiany zwalniające myśliwych z obowiązkowych badań psychologicznych. Interesy lobby łowieckiego zostały postawione przed bezpieczeństwo Polek i Polaków oraz ich rodzin w czasie spacerów po polach, łąkach i lasach czy grzybobraniu. pic.twitter.com/7lgpNoGSra — Małgorzata Tracz (@GoTracz) January 26, 2023

Z danych fundacji Niech Żyją wynika, że przeciętny wiek myśliwych wynosi 52 lata (są to dane sprzed dwóch lat). W mediach co kilka tygodni pojawiają się informacje o przypadkowym postrzeleniu człowieka bądź zwierzęcia, które "myśliwy pomylił z dzikiem". Radosław Ślusarczyk zaznacza, że Pracownia na rzecz Wszystkich Istot będzie apelować do senatorów o odrzucenie tych poprawek. I dodaje, że z szacunków Instytutu Analiz Środowiskowych (think tank myśliwych) wynika, że na skutek przepisów o obowiązkowych badaniach lekarskich, liczba członków Polskiego Związku Łowieckiego liczącego 120 tys. osób mogłaby się skurczyć nawet o 40 proc.

Jak argumentowano walkę z badaniami lekarskimi?

Zdaniem Instytutu Analiz Środowiskowych przepisy w 2018 roku zostały wprowadzone nielegalnie, myśliwi zwrócili też uwagę na "szereg problemów w samej procedurze badań, co stanowi podstawę skargi w Trybunale Konstytucyjnym". Co więcej, ich zdaniem "obowiązek badań myśliwych stanowi zagrożenie dla ciągłości prowadzenia gospodarki łowieckiej".

Warto dodać, że w tym samym projekcie ustawy próbowano załatwić też kwestię dopuszczenia dzieci do udziału w polowaniach. Ta kwestia jednak nie przeszła.