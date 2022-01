Myślisz o kredycie hipotecznym? Przed Tobą 3 ważne decyzje (darmowy webinar)

fot. leolintang / / Shutterstock

Rynek kredytów hipotecznych na przestrzeni kilku miesięcy zmienił się nie do poznania. Osoby, które rozważają dziś decyzję o zaciągnięciu zobowiązania, mają przed sobą kilka twardych orzechów do zgryzienia.

Jeszcze na początku października 2021 r. wskaźniki z rynku międzybankowego znajdowały się na rekordowo niskich poziomach. Oprocentowanie bazujących na nich kredytów hipotecznych również notowało historyczne minima. Chociaż widać już było pierwsze symptomy ochłodzenia, banki raportowały doskonałe wyniki sprzedaży, zwłaszcza pod względem wartości udzielonego finansowania.

Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Po kilku podwyżkach stóp procentowych kredyty stały się zdecydowanie droższe, a zdolność kredytowa potencjalnych nabywców nieruchomości spadła. Rozważający zakup z użyciem kredytu stoją przed trudnymi wyborami.

Jak poprawić szansę na otrzymanie kredytu i na ile mnie rzeczywiście stać?

Raty kredytów hipotecznych są dziś zdecydowanie wyższe niż jeszcze jesienią. Klient decydujący się przed kilkoma miesiącami na zaciągnięcie zobowiązania na 400 tys. zł na 25 lat z 2-punktową marżą musiał się liczyć z obciążeniem na poziomie ok. 1700 zł. Obecnie rata takiego samego kredytu jest wyższa o ok. 600 zł.

Wzrost kosztu pieniądza przełożył się na szacunki banków dotyczące zdolności kredytowej. Z danych zbieranych przez Bankier.pl wynika, że kwota, na którą może liczyć gospodarstwo domowe z dochodem 6200 zł miesięcznie, obniżyła się o 100 tys. zł w ciągu zaledwie 4 miesięcy.

Potencjalny kredytobiorca musi dziś brać pod uwagę, że zaproponowana przez bank kwota kredytu może okazać się zbyt niska w stosunku do oczekiwań. Tym ważniejsze staje się uporządkowanie domowych finansów i odpowiednie przygotowanie się do starania o finansowanie. Pomóc w tym może nie tylko wiedza o zasadach oceny zdolności kredytowej, ale także precyzyjne oszacowanie bezpiecznego poziomu obciążenia zobowiązaniami.

Jaką stopę wybrać? Zmienne kontra okresowo stałe oprocentowanie

Zmienność stóp procentowych to źródło kolejnych dylematów. Kredytobiorcy mogą dziś wybierać pomiędzy kredytami z okresowo stałym lub zmiennym oprocentowaniem. Pierwsza opcja oznacza początkowo wyższe obciążenia, ale zapewnia stabilność rat przez kilka lat. Druga wydawać się może bardziej atrakcyjna, ale niesie ze sobą niepewność. Trudno prognozować, na jakie poziomy wzniosą się wskaźniki WIBOR i kiedy zakończy się cykl podwyżek stóp procentowych.

Decyzji nie ułatwia wzrost obu typów stawek. Jeszcze jesienią banki proponowały stałe oprocentowanie zbliżone do 4 proc. W styczniu taki poziom przebiły parametry kredytów ze zmienną stopą, a do rzadkości w przypadku „stałoprocentowych” hipotek nie należą już oferty z cyfrą „7” na początku.

Ile przeznaczyć na wkład własny?

Przyszli kredytobiorcy wahają się zwykle pomiędzy wykorzystaniem swoich oszczędności podczas zakupu nieruchomości a pozostawieniem rezerw na wykończenie lokalu i dopasowanie go do swoich wymagań. Ta decyzja wyznacza poziom wnoszonego wkładu własnego i, w konsekwencji, potrzebnego bankowego finansowania.

Banki wymagają obecnie co najmniej 10-procentowego wkładu własnego. Najszerszy wybór ofert i lepsze stawki marż czekają jednak na klientów wpłacających co najmniej dwukrotnie wyższą kwotę. Za kilka miesięcy pojawi się jeszcze jedna opcja – kredyty z gwarantowanym wkładem własnym. Czy warto jednak czekać na nowe propozycje i dla kogo będą one atrakcyjne?

Jak wziąć kredyt hipoteczny w trudnych czasach?

17 lutego o godz. 15:00 eksperci z Santander Bank Polska poprowadzą webinar, w którym przybliżą najważniejsze dylematy stojące dziś przed kredytobiorcami. Podpowiedzą, jak przygotować się do zaciągnięcia zobowiązania i na co zwrócić uwagę w kontekście badania zdolności kredytowej. Przeanalizują ciemne i jasne strony kredytów ze zmienną i okresowo stałą stopą, a także wskażą najważniejsze kroki w procesie starania się o hipotekę.

Webinar poprowadzą Lidia Biedrzycka, ekspert w zespole rozwoju produktów i procesów kredytowych w Santander Bank Polska oraz Tomasz Borkowski, ekspert ds. kredytów hipotecznych w Santander Bank Polska.

