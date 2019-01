Musk zaprezentował rakietę Starship

Elon Musk musi być bardzo zapracowanym człowiekiem. Pod koniec grudnia informowaliśmy, że otworzył pierwszy odcinek tunelu pod Los Angeles, teraz natomiast zaprezentował Starship - rakietę, nad którą pracuje SpaceX.

Po tym, jak musiał zrezygnować zrezygnować z funkcji prezesa Tesli, Musk nie traci czasu i rozwija swoje inne biznesy. Tym razem chodzi o SpaceX, przedsiębiorstwo z przemysłu kosmicznego. Musk zaprezentował dziś na swoim Twitterze zdjęcie nowej rakiety Starship, której pierwszy próbny lot zaproponowany jest na wiosnę.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz