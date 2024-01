Musk wszczepił implant do ludzkiego mózgu. Neuralink ma jednak sporą konkurencję

Założona przez Elona Muska firma Neuralink wszczepiła w niedzielę swoje pierwsze urządzenie do mózgu człowieka. To kolejny krok w stronę komercjalizacji interfejsów pozwalających sterować telefonem lub komputerem przy użyciu sygnałów neuronowych, czyli samych myśli.

Elon Musk poinformował o kolejnym kamieniu milowym dla Neuralink we wpisie na platformie X. Według miliardera pierwszy człowiek, któremu wszczepiono urządzenie firmy, ma się dobrze i wraca do zdrowia.

Musk ujawnił, że pierwszy produkt Neuralink o nazwie Telepathy pozwala pacjentom na kontrolowanie zewnętrznych technologii przy użyciu samych sygnałów neuronowych. “Umożliwia sterowanie telefonem lub komputerem, a za ich pośrednictwem niemal każdym urządzeniem, po prostu myślami” - opisał biznesmen.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.



Initial users will be those who have lost the use of their limbs.



Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.