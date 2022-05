Musk wstrzymuje się z zakupem Twittera

Elon Musk nie lubi ciszy wokół swojej osoby. Najpierw trafił na usta wszystkich, oznajmiając zakup Twittera. Dziś poinformował, że trochę się z tą decyzją wstrzyma.

Nie tak dawno Elon Musk ogłosił, że kupi Twittera za 44 mld dol., ucinając tym samym spekulacje o zakładaniu nowego portalu społecznościowego. Dzisiaj przejęcie musi jednak poczekać. Akcje Twittera w handlu przedsesyjnym traciły nawet 20 proc.

"Umowa na Twitterze tymczasowo wstrzymana w oczekiwaniu na szczegóły potwierdzające obliczenia, czy spam/fałszywe konta rzeczywiście stanowią mniej niż 5 proc. użytkowników" - napisał Musk w tweecie.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn