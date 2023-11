Musk odpalił chatboxa swojej sztucznej inteligencji

"Szanowni Państwo, oto Grok". Platforma X (dawniej Twitter) dorobiła się swojego chatboxa sztucznej inteligencji. Jak reklamuje go Elon Musk, w przeciwieństwie do pozostałych ten odpowiada na zadane mu kwestie z "odrobiną sarkazmu".

Nie byłby to produkt Elona Muska, gdyby nie jakieś "ale"... Grok na razie jest dostępny tylko dla niektórych użytkowników, a po testach przeprowadzonych przez jego stwórców - startup xAI - zostanie udostępniony tylko tym, którzy opłacą subskrypcję Premium+.

Announcing Grok!



Grok is an AI modeled after the Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, so intended to answer almost anything and, far harder, even suggest what questions to ask!



Grok is designed to answer questions with a bit of wit and has a rebellious streak, so please don’t use…